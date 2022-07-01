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Судно з викраденим українським зерном прибуло до Туреччини: Київ вимагає вжити заходів

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Судно з викраденим українським зерном прибуло до Туреччини: Київ вимагає вжити заходів

Фото: УНІАН

Україна закликала Туреччину вжити термінових заходів через прибуття до порту Карасу корабля Zhibek Zholy зі вкраденим українським зерном, вивезеним із захопленого Бердянська.

Зауважимо, що суховантаж Zhibek Zholy був побудований в Росії на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping, але ходить він ходить під прапором РФ.

Про позицію України повідомив посол в Анкарі Василь Боднар.

"У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів. Маємо добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади Турецької Республіки. Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України", – йдеться у повідомлені посла.

Додамо, що раніше призначений окупантами очільник "тимчасової адміністрації Запорізької області" Євген Балицький заявляв, що корабель вивіз з Бердянська 7 тис. тонн українського зерна, викраденого росіянами.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на сьогодні Росія шантажує керівництво низки країн голодом та усю світову спільноту – ще більшим зростанням цін на продовольство. Україна ж робить усе можливе для запобігання світовій продовольчій кризі.

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