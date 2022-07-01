Судно з викраденим українським зерном прибуло до Туреччини: Київ вимагає вжити заходів

Судно з викраденим українським зерном прибуло до Туреччини: Київ вимагає вжити заходів

Україна закликала Туреччину вжити термінових заходів через прибуття до порту Карасу корабля Zhibek Zholy зі вкраденим українським зерном, вивезеним із захопленого Бердянська.

Зауважимо, що суховантаж Zhibek Zholy був побудований в Росії на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping, але ходить він ходить під прапором РФ.

Про позицію України повідомив посол в Анкарі Василь Боднар.

"У порт Карасу зайшов корабель Zhibek Zholy з окупованого Бердянська. На підставі листа Офісу Генпрокурора звернулися до турецької сторони вжити невідкладних заходів. Маємо добру комунікацію і тісну співпрацю з органами влади Турецької Республіки. Переконаний, що прийняті рішення упередять спроби порушення суверенітету України", – йдеться у повідомлені посла.

Додамо, що раніше призначений окупантами очільник "тимчасової адміністрації Запорізької області" Євген Балицький заявляв, що корабель вивіз з Бердянська 7 тис. тонн українського зерна, викраденого росіянами.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на сьогодні Росія шантажує керівництво низки країн голодом та усю світову спільноту – ще більшим зростанням цін на продовольство. Україна ж робить усе можливе для запобігання світовій продовольчій кризі.

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