Сумка Chanel, коньяк та динозавр: Сі Цзіньпін та Макрон обмінялися подарунками під час зустрічі - ЗМІ

Це перший візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до ЄС за останні п’ять років.

Голова КНР Сі Цзіньпін був прийнятий з почестями в Парижі. Ф ранцузький президент Еммануель Макрон запропонував йому серію подарунків, серед яких - п ляшка коньяку, сумка Chanel, книги Віктора Гюго.

Про це повідомляє французьке видання Le Parisien.

Зазначається, що лідер Франції подарував президенту Китаю чорну шкіряну сумку Chanel, вазу, зроблену в Амбуазі (Ендр і Луара) французьким художником, пляшку коньяку, кілька книг Віктора Гюго та китайсько-французький словник 1742 року.

"Я знаю, що ви дуже любите Віктора Гюго, ви часто віддавали йому належне", - сказав президент Франції Сі.

Як пише видання, Макрон подарував Сі пляшки коньяку, щоб подякувати йому за те, що він не ввів тимчасові митні податки на цей алкоголь.

Інше інформаційне агентство La Voix du Nord додає, шо у відповідь китайський лідер також передав подарунки Макрону. Хоа п ерелік не розголошується, але на фотографіях AFP видно книги, картини, а також зображення того, що було схоже на анхіорніса, маленького пернатого динозавра, який жив у Китаї в доісторичні часи.

Нагадаємо, що китайський лідер Сі Цзіньпін підтримав ідею Макрона щодо Олімпійського перемир’я.

Читайте провідні новини сьогодні

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.