"Сумніваюся, що Путін захоче летіти над Польщею": Варшава готує відповідь на запит про переліт
Російський президент, який перебуває під санкціями ЄС та має ордер на арешт від МКС, мусить отримати спеціальний дозвіл для вльоту у повітряний простір країн-членів Євросоюзу.
Європейські столиці, включно з Варшавою, розглядають варіанти відповіді на можливий запит Москви щодо дозволу на проліт очільника РФ Володимира Путіна до Будапешта. Ситуація ставить Польщу перед складною дилемою, оскільки російським літакам заборонено влітати у повітряний простір ЄС.
Про це йдеться у коментарі високопоставленого дипломата ЄС в ефірі RMF FM.
Ризик гніву Трампа та звинувачень
Дипломат прокоментував цю ситуацію, зазначивши, що «кожен вихід буде поганим». Адже у разі відмови країна наражається на «гнів президента США Трампа».
«Розгніваємо Трампа, який буде чинити тиск, кажучи, що Путін летить на мирні переговори», — додав дипломат.
У разі згоди, за його словами, з’являться звинувачення, що країна поступається воєнному злочинцю.
Існують також побоювання, що Москва може спеціально подати запит на проліт саме над Польщею, щоб спровокувати політичний скандал.
«Не викликаймо вовка з лісу»
У відповідь на запитання про цю дилему, високопоставлений польський дипломат відповів стримано, але з іронією.
«Не викликаймо вовка з лісу. Напевно, немає потреби у прольоті над Польщею, він може влетіти з боку Сербії», — сказав він.
Дипломат завершив коментар іронічною ремаркою щодо того, чи захоче взагалі Путін летіти над Польщею.
«Сумніваюся, що він захоче летіти над Польщею», — додав він.
Рішення для Варшави могло б спростити єдине становище ЄС, але, як стало відомо журналістці RMF FM, «зовсім не факт, що в цій справі була б єдність країн ЄС».
Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський упевнений, що Дональд Трамп дійсно прагне закінчення війни і шукає для цього відповідний формат зустрічей. Водночас Зеленський не в захваті від "нового Будапешта".
Раніше йшлося про те, що президент США Дональд Трамп повідомив про домовленість зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним. Місцем проведення зустрічі стане столиця Угорщини Будапешт.