Сумніви розвіяни, що РФ чекає на нового президента: Подоляк - про термінове звернення Путіна

Під час свого виступу Путін розхвалював себе, що завдяки йому "не пролилася кров" росіян під час заколоту Пригожина.

У Зеленського відреагували на звернення президента Росії Володимира Путіна і вважають, що ним очільник Кремля довів, що "Росія чекає на нового президента".

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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"Дійсно "епохальне" звернення, що "визначає майбутнє Росії". Добровільно поставив остаточну крапку у власній суб'єктності. Сумніви остаточно розвіяно. Росія чекає на… нового президента…", - коротко прокоментував звернення Путіна.

Нагадаємо, пізно ввечері 26 червня Путін вирішив виступити із терміновим зверненням до громадян країни у зв'язку з заколотом Євгена Пригожина. Воно не було зазделегідь оголошеним. Зокрема, під час виступу Путін розхвалював себе, що завдяки йому "не пролилася кров". Цікаво, що прізвище ватажка ПВК "Вагнер" він не називав.

Також господпр Кремля заявив, що " у будь-якому разі заколот би пригнічений". Звичайно, у всіх бідах росіян він звинуватив "неонацистів" та Захід: "Братовбивства хотіли вороги Росії: і неонацисти, і їх західні покровителі, і різного роду націонал-зрадники".

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