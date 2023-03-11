Сунак хоче використати коронацію Чарльза ІІІ для налагодження відносин із Китаєм - The Times

Ймовірно, що Пекін представлятиме колишній міністр закордонних справ Ван.

У Великій Британії на коронацію Чарльза ІІІ планують запросити китайського високопосадовця з метою налогодити відносини між Лондоном і Пекіном.

Про це йдеться у матеріалі The Times.

Як передає виданння, британські посадовці сподіваються, що коронація, де будуть присутні високопосадовці з усього світу надасть можливість для проведення переговорів із Китаєм.

Попри це, у Лондоні не очікують, що на церемонію приїде президент КНР Сі Цзиньпін. Ймовірно, що Пекін представлятиме колишній міністр закордонних справ Ван Ї.

Зазначається, що він уже зустрічався з очільником британського Форин-офісу Джеймсом Клеверлі під час Мюнхенської безпекової конференції в межах свого нещодавнього європейського турне.

У Британії також вважають, що коронація може дати можливість для більш предметних переговорів без тиску атмосфери офіційної зустрічі.

Напередодні стало відомо, що Китай протягом 2022 року зберігав торговельні відносини з російськими оборонними компаніями, що перебувають під санкціями, попри своє декларування підтримки територіальної цілісності України та пропозицію "мирного плану".

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