Сунак пообіцяв найближчим часом передати Україні нові системи ППО проти ракетних атак РФ

"Велика Британія думає про український народ, який продовжує захищати свою країну протягом зими", сказав Сунак.

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови у п'ятницю, 9 грудня, із українським президентом Володимиром Зеленським пообіцяв відправити найближчим часом нові засоби ППО.

Про це йдеться у пресрелізі за підсумками розмови двох політиків, опублікованому на сайті британського уряду.

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"Лідери обговорили нову хвилю нападів Росії на критично важливу національну інфраструктуру в Україні. Прем’єр-міністр віддав належне успіху Збройних сил України у перехопленні десятків потенційно руйнівних ракет цього тижня та зазначив, що Велика Британія думає про український народ, який продовжує захищати свою країну протягом зими. Оновлюючи останні поставки летальної допомоги з Великої Британії, прем’єр-міністр сказав, що найближчими тижнями надійде більше зенітної зброї та ракет ППО малої дальності", - сказано у заяві.

Під час розмови прем'єр-міністр наголосив, що Путін повинен вивести свої війська, перш ніж можна буде розглянути будь-яку угоду.

Український президент Володимир Зеленський опублікував фрагмент відео їхньої телефонної розмови і підписав: "Як друзям і союзникам нам життєво важливо підтримувати постійний діалог".

Нагадаємо, що наприкінці листопада прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв збільшити військову допомогу Україні наступного року.

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