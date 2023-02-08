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Сунак пообіцяв посилити ППО України та заявив про обговорення щодо далекобійних ракет

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Сунак пообіцяв посилити ППО України та заявив про обговорення щодо далекобійних ракет

Фото: Офіс президента України

Британський прем’єр погоджується, що для вирішальної перемоги України на полі бою знадобляться далекобійні ракети.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак пообіцяв посилення системи ППО України у найближчі тижні та повідомив, що тривають обговорення щодо надання державі далекобійних ракет.

Про це очільник британського уряду сказав на спільній з президентом України Володимиром Зеленським прес-конференції на військовій базі у графстві Дорсет.

Сунак розповів, що український президент поінформував його про найнагальніші потреби ЗСУ. Зокрема, йдеться про системи ППО і ракети дальнього радіусу дії.

"І про це ми ведемо розмову в останній час, а саме про те, як ми можемо забезпечити протиповітряну оборону для захисну українського населення", – сказав прем’єр Великої Британії.

У цьому контексті він нагадав, що його держава надала Україні тисячі зенітних ракет і системи ППО для збивання ворожих цілей у повітрі.

"І ми продовжимо це робити і більше впродовж найближчих декількох тижнів", – запевнив Сунак.

Він також послався на слова Зеленського і сказав, що найвирішальніше значення мають основні бойові танки і далекобійні ракети.

Британський прем'єр розповів, що його розмова з українським президентом стосувалася планів, які передбачатимуть здобуття вирішальної перемоги України на полі бою. Сунак сказав, що для цього знадобляться далекобійні ракети, і розмови щодо них тривають. Політик висловив сподівання, що Британія обійматиме лідерську позицію у цьому питанні.

Нагадаємо, Зеленський 8 лютого прибув до Британії, де провів зустріч із Сунаком, виступив перед парламентом країни та зустрівся з королем Чарльзом III. Президент повідомив, що ключовою темою розмови було оборонне співробітництво. Зокрема, Зеленський розповів Сунаку про потреби ЗСУ в озброєнні і військовій техніці.  

Президент також у виступі перед британським парламентом закликав передати винищувачі. Згодом представник британського прем’єра заявив, що в уряді розглядають таку можливість, проте рішення не буде ухвалене в короткостроковій перспективі.

Сунак також пообіцяв, що Велика Британія підтримуватиме Україну аж до її перемоги у війні з РФ.

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Дата публікації
Перегляди
282
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