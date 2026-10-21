"Супер-Ель-Ніньйо" може спричинити рекордні збитки: вчені попередили про загрозу

Ель-Ніньйо

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Потужне кліматичне явище Ель-Ніньйо, яке посилюється від червня 2026 року, може спричинити різке підвищення рівня моря та масштабні затоплення узбережжя. У деяких регіонах вода здатна за один сезон піднятися настільки, наскільки зазвичай прогнозують на кілька десятиліть.

Про це повідомляє UNILAD із посиланням на дослідників клімату та океану.

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Станом на 19 вересня температура поверхні води в центрально-східній частині Тихого океану перевищила середню на 3,05°C, побивши рекорд 2015 року у 3,02°C.

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За прогнозом Всесвітньої метеорологічної організації, пік Ель-Ніньйо очікується в грудні, коли температурна аномалія може сягнути 3,7°C. Генеральна секретарка ВМО Селесте Сауло заявила, що явище майже напевно триватиме до лютого 2027 року й може стати одним із найпотужніших від 1950 року.

Яким регіонам загрожують затоплення

Океанолог Оксфордського університету Томас Монахан попередив, що найбільше можуть постраждати узбережжя від Мексики до Еквадору. За його прогнозом, протягом одного сезону рівень моря там може тимчасово піднятися на величину, порівнянну з очікуваним зростанням за 40–50 років.

На Галапагоських островах вода може піднятися на 23–41 см, біля узбережжя Перу та Еквадору — приблизно на 33 см. Під загрозою також окремі райони Каліфорнії. Найвищого рівня море, ймовірно, досягне в листопаді або грудні.

Кліматолог Деніел Свейн у коментарі New Scientist попередив про можливі рекордні затоплення.

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«У багатьох районах, імовірно, відбуватимуться часті затоплення узбережжя, які можуть бути сильними або рекордними, спричиняючи значні порушення звичного життя і, можливо, суттєві збитки», — зазначив він.

Водночас наслідки Ель-Ніньйо можуть позначитися й на сільському господарстві. Як попередили у ВМО, аномально теплі зими та весни збільшують потребу рослин у воді й можуть знижувати врожайність.

Зокрема, за словами представника організації Себастьяна Грея, високі температури здатні прискорювати розвиток пшениці та скорочувати врожай зерна, якщо спека припадає на чутливі етапи росту.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що Супер-Ель-Ніньйо може вплинути на погоду взимку 2026–2027 років. За прогнозами, кліматичне явище може спричинити помітні температурні коливання, сильні опади та підвищити ризик паводків у деяких регіонах США. Наслідки Ель-Ніньйо можуть відрізнятися залежно від регіону, сезону та інтенсивності самого явища.

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