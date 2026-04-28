Супер'яхта олігарха Путіна прорвала блокаду в Ормузькій протоці: подробиці

Яхта / © Associated Press

У розпал глобальної енергетичної кризи та морської блокади одного з найважливіших судноплавних шляхів світу розкішна супер’яхта Nord, яку пов’язують із ключовим союзником Володимира Путіна Олексієм Мордашовим, здійснила перехід через Ормузьку протоку.

Про це пише BBC.

Супер’яхта Nord, вартість якої оцінюють у понад 500 мільйонів доларів, залишила Дубай у п’ятницю ввечері та вже в неділю вранці пришвартувалася в елітній марині Аль-Мудж у столиці Омана, Маскаті. За даними платформи Marine Traffic, судно під російським прапором стало одним із небагатьох, що наважилися перетнути Ормузьку протоку останніми місяцями.

На борту 142-метрового гіганта, за даними видання Superyacht Times, розташовані басейн, вертолітний майданчик та навіть власний підводний човен. Офіційно власником яхти вказано фірму, що належить дружині Мордашова, хоча самого олігарха вважають реальним володарем судна. Наразі невідомо, чи перебував сам Мордашов на борту під час проходження небезпечної зони.

Прохід яхти Nord відбувся майже одночасно з переговорами на найвищому рівні між Москвою та Тегераном. Іран продовжує обмежувати судноплавство в Ормузькій протоці. Це протистояння зі США вже спричинило різкий стрибок цін: у понеділок нафта марки Brent зросла до 109 доларів за барель.

Поки світова економіка потерпає від блокади, Володимир Путін приймав у Санкт-Петербурзі іранську делегацію. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі високо оцінив «стратегічні відносини» з РФ.

«Останні події підтвердили глибину і міцність нашого стратегічного партнерства. Ми вдячні за виявлену солідарність і вітаємо підтримку Росії в дипломатичних питаннях», — написав Арагчі у своїх соцмережах, додавши фото з рукостисканням Путіна та Лаврова.

Російський диктатор своєю чергою заявив, що іранський народ «мужньо бореться» за свій суверенітет перед обличчям тиску з боку США та Ізраїлю.

Олексій Мордашов, статки якого Forbes оцінює у 37 мільярдів доларів, залишається найбагатшою людиною Росії. Як власник металургійного гіганта «Северсталь», він перебуває під санкціями Великої Британії, США та ЄС від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Нагадаємо, стало відомо, що Росія продовжує активну співпрацю з Іраном та, за даними української розвідки, передавала Тегерану супутникові знімки розташування військових баз США та інших стратегічно важливих об’єктів на Близькому Сході.

Вище військове та політичне керівництво Ірану отримувало дані про критичні об’єкти США щонайменше в 11 країнах регіону. Йдеться не лише про військові бази, а й про аеропорти, нафтові родовища та інші стратегічні локації.

Також 26 квітня Іран вкотре відкинув переговори зі США та передав Штатам свою нову пропозицію.

