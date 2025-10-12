- Дата публікації
Суперечка через дівчину переросла в бойові дії: 14 загиблих
У Південному Судані суперечка через дівчину переросла у бій із людськими жертвами.
У Південному Судані суперечка через дівчину переросла у бойові дії з людськими жертвами.
Про це повідомляє CBS News.
Усе почалося із суперечки між двома офіцерами, один із яких підтримував президента, а інший — лідера опозиції. За чутками, вони виявили, що закохані в одну й ту ж саму дівчину.
Офіцер, який підтримував опозиціонера, вистрілив у прихильника президента. Після цього охорона відкрила вогонь. Бій почався на ринку, а потім перекинувся на блокпости та казарми.
Жертвами стали не менше 14 військовослужбовців: 6 бійців опозиційного підрозділу та 8 зі Збройних сил Південного Судану. Один цивільний, за попередніми даними, потрапив під перехресний вогонь, ще п’ятеро військових поранено.
