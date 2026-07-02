Суперечка через паркомісце закінчилася смертельною стріляниною: що відомо

У США застрелили ветерана армії через паркомісце / © www.ladbible.com

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У штаті Флорида (США) побутова сварка на паркуванні біля супермаркету завершилася вбивством. Жінка смертельно застрелила 62-річного старшого сержанта армії у відставці Барта Діґульєльмо після суперечки за місце для автомобіля.

Про це повідомляє Lad Bible.

Інцидент стався 30 червня біля магазину Walmart у місті Норт-Лодердейл. За даними правоохоронців, між ветераном та невстановленою жінкою спалахнув конфлікт. Очевидці зняли подію на відео: на кадрах видно, як пара сперечається, а в руках жінки вже є пістолет.

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У якийсь момент Діґульєльмо обійшов автомобіль і підійшов до опонентки, після чого вона вистрілила йому в живіт. Чоловіка госпіталізували, проте він помер у лікарні від отриманих ран. Один із очевидців інциденту розповів журналістам, що чув початок конфлікту.

«Я підходив і почув крик жінки. Вона кричала і говорила багато чого», — зазначив він.

Жінка, яка здійснила постріл, залишилася на місці події. Вона стверджує, що діяла в межах самооборони, і наразі співпрацює зі слідством. У правоохоронних органах підтвердили, що причиною трагедії став конфлікт через паркування.

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Рідні загиблого шоковані подією і заперечують, що Барт міг поводитися агресивно. За словами родичів, чоловік мав трьох дітей, раніше працював медбратом-травматологом та був глибоко віруючою людиною.

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«Я просто не думаю, що хтось заслуговував на те, щоб втратити життя через паркувальне місце. Він був хорошою людиною. Мій тато не така людина. Він не ідеальний, але й не той, хто міг би дійти до таких крайнощів», — зазначила донька загиблого Аманда.

Сестра загиблого у коментарі журналістам також підкреслила позитивні риси брата.

«Він був християнином і дуже хорошою людиною і нікому не завдавав би шкоди», — зазначила вона.

Наразі поліція продовжує розслідування. Зібрані матеріали справи передадуть до прокуратури штату, яка й ухвалить остаточне рішення щодо висунення кримінальних звинувачень проти жінки.

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