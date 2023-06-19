Суперечка через сад завершилася трагедією: чоловік застрелив 11-річну доньку сусіда

11-річна британська дівчинка була застрелена в Сен-Ербо в Бретані, на заході Франції, у суботу, 17 червня, під час суперечки між двома сусідами через їхні сади, повідомляє місцева мерія.

Про це пише CNN.

Під час обстрілу було важко поранено батьків дівчинки. Її 8-річна сестра втекла і була знайдена “неушкодженою, але в шоковому стані”, – заявила в неділю, 18 червня, прокурор Кемпера Керін Галлі.

Сім'я була у своєму саду, коли їхній 71-річний сусід-нідерландець з'явився з вогнепальною зброєю і почав кілька разів стріляти в їхній бік, перш ніж зачинитися у своєму будинку з дружиною, повідомляє влада.

Поліція втрутилася о 22:00 за місцевим часом. Через годину чоловік і його дружина здалися і були взяті під варту — від того часу проти нього розпочато розслідування за вбивство, повідомили французькі прокурори.

Французька прокуратура каже, що 11-річна дівчинку було оголошено мертвою в лікарні, а її батько отримав травму голови, яка загрожує життю, і він у критичному, але стабільному стані.

Солейн Торнтон була застрелена, коли бавилася на гойдалках / Facebook

49-річна мати також була поранена під час стрілянини та залишається під наглядом у лікарні разом із іншою 8-річною донькою, яка була госпіталізована в шоковому стані.

Стрілянина сталася через розбіжності щодо шуму в саду та вирубки дерев, що межують із територією, повідомила у понеділок, 19 червня, Регін Гійо, адміністративна працівниця мерії Плоневез-дю-Фау.

Стрілець був злий на свого сусіда через те, що той вирубав дерева, які створювали тінь на його території, сказала Гійо, додавши, що суперечка триває щонайменше два роки.

Нідерландця підозрюють у тому, що він вистрілив три-чотири рази з гвинтівки у своїх сусідів у саду приблизно за 10 метрів від нього, повідомив французький прокурор Каміль Міансоні.

За його словами, вважається, що чоловік навмисне націлився на матір і батька сім'ї, додавши, що той факт, що чоловік пішов шукати гвинтівку у своєму будинку, свідчить про рівень навмисності в діянні.

Міансоні розповів, що проти дружини пенсіонера, яка має бельгійське громадянство, порушили менш серйозне розслідування за “перешкоджання пошуку правди’.

Прокурор сказав, що дружина повернула гвинтівку, яка, ймовірно, була знаряддям вбивства, до їхнього будинку після стрілянини.

За словами французького прокурора, підозрюваний шкодує про вбивство після затримання.

“Ми думали, що вони граються з петардами”, — сказав Яннік, сусід, який почув стрілянину.

“Молодша дівчинка прибігла до сусідів з криками, що її сестра померла”, — розповів сусід.

Галлей заявив у неділю, що "мотиви трагедії ще не відомі". Але, згідно з початковим розслідуванням, “здається, між двома сусідами протягом кількох років точилася суперечка щодо ділянки землі, що прилягає до двох об’єктів”.

Прокуратура Кемпера почала розслідування за звинуваченням у навмисному вбивстві неповнолітньої та замаху на вбивство.

Маргерет Блюзен, мер міста Плоневез-дю-Фау, що межує із Сен-Ербо, розповіла, що їй було відомо про суперечку між сусідами кілька років тому.

Нагадаємо, у Франції поліція провінції Нормандія заарештувала чоловіка за вбивство жінки, не маючи ні тіла, ні навіть імені жертви.

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