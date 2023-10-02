Суперечка між Україною та Польщею через "незапрошення" на форум: у Варшаві перепросили 

У Варшаві зізналися, що Польща таки отримувала запрошення.
Міністр державних активів Польщі Яцек Сасін перепросив за власну заяву про те, що нібито Україна не запросила польську компанію Polska Grupa Zbrojeniowa на Форум оборонних індустрій в Києві.
Про це він написав у своєму акаунті X.
Говорячи про відсутність запрошення з України на оборонний форум, який відбувся у Києві 30 вересня, "не мав у своєму розпорядженні точної інформації".
"Після розмови з президентом Polska Grupa Zbrojeniowa я отримав інформацію, що PGZ отримувала запрошення… У зв'язку з моєю сьогоднішньою заявою... @RadioZET_NEWS. Прошу вибачення за непорозуміння", - написав міністр.
Слід зауважити, що компанія PGZ також прокоментувала ці повідомлення та підкреслила "постійне й тісне двостороннє співробітництво" з Україною.
До слова, у своєму інтерв'ю на Radio ZET Сасін заявив, що Polska Grupa Zbrojeniowa "не отримала запрошення як компанія" на Форум в Києві. Міністр наголосив, що "останнім часом ми маємо справу з низкою недружніх жестів з боку України". Сасін сказав, що такі дії "матимуть негативний вплив на Україну".
Тим часом посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що Варшава отримала запрошення на Форум оборонних індустрій однією з перших, проте не взяла в ньому участі.
Як повідомлялося, нова суперечка між Україною та Польщею виникла саме через форум у Києві. Серед іншого тоді Яцек Сасін заявив, що "краще налагоджувати партнерство з Німеччиною", а Україну він звинуватив "в недружніх кроках".