Суперечка між Україною та Польщею через "незапрошення" на форум: у Варшаві перепросили 

Міністр державних активів Польщі Яцек Сасін перепросив за власну заяву про те, що нібито Україна не запросила польську компанію Polska Grupa Zbrojeniowa на Форум оборонних індустрій в Києві.

Про це він написав у своєму акаунті X.

Говорячи про відсутність запрошення з України на оборонний форум, який відбувся у Києві 30 вересня, "не мав у своєму розпорядженні точної інформації".

"Після розмови з президентом Polska Grupa Zbrojeniowa я отримав інформацію, що PGZ отримувала запрошення… У зв'язку з моєю сьогоднішньою заявою... @RadioZET_NEWS. Прошу вибачення за непорозуміння", - написав міністр.

Слід зауважити, що компанія PGZ також прокоментувала ці повідомлення та підкреслила "постійне й тісне двостороннє співробітництво" з Україною.

До слова, у своєму інтерв'ю на Radio ZET Сасін заявив, що Polska Grupa Zbrojeniowa "не отримала запрошення як компанія" на Форум в Києві. Міністр наголосив, що "останнім часом ми маємо справу з низкою недружніх жестів з боку України". Сасін сказав, що такі дії "матимуть негативний вплив на Україну".

Тим часом посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що Варшава отримала запрошення на Форум оборонних індустрій однією з перших, проте не взяла в ньому участі.

Як повідомлялося, нова суперечка між Україною та Польщею виникла саме через форум у Києві. Серед іншого тоді Яцек Сасін заявив, що "краще налагоджувати партнерство з Німеччиною", а Україну він звинуватив "в недружніх кроках".

Читайте також: