Суперечка підлітків в соцмережах закінчилася перестрілкою: двоє загиблих, ще троє — поранені

Учасниками стрілянини у США були діти віком від 11 до 16 років.

В американському місті Атланта (штат Джорджія) двоє підлітків загинули під час перестрілки, а ще троє потрапили до лікарні з вогнепальними пораненнями. Як пояснили в поліції, причиною стрілянини була суперечка в соцмережах.

Про це повідомляє Associated Press.

Офіцери поліції прибули на місце виклику в житловому комплексі на південному заході міста у суботу після 17:00 за місцевим часом (близько опівночі за Києвом). Двоє постраждалих під час перестрілки були мертвими, інших - госпіталізували.

У поліцейському департаменті повідомили журналістам, що загинули двоє хлопчиків віком 14 і 16 років, а поранені двоє хлопчиків - 11 і 15 років та 15-річна дівчинка.

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“Ми знаємо, що в соціальних мережах була якась суперечка, яка переросла в стрілянину. Одна група осіб прийшла до квартири зі зброєю, а потім інша група почала стріляти у відповідь”, - розповів подробиці заступник директора поліцейського департаменту Чарльз Хемптон-молодший

Він також додав, що стрілянина почалася в квартирі, а потім перенеслася на вулицю, де й знайшли двох убитих.

Детективи відділу вбивств опитали кількох інших осіб, щоб визначити їхню причетність.

У поліції нарікають, що на руках в американської молоді надто багато зброї. Це призводить до того, що напередодні різдвяних свят у двох сім’ях будуть похорони, а в ще декількох — проблеми із законом.

Нагадаємо, раніше біля торговельного центру в Атланті підлітки влаштували стрілянину. Її влаштували молоді люди, яких перед цим вивели з вокзалу за неналежну поведінку та порушення комендантської години.

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