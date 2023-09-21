Суперечка Польщі та України через зерно: президент Литви намагається “помирити” Зеленського і Дуду

Гітанас Науседа зустрівся в Нью-Йорку зі своїми колегами з Польщі та України та нагадав їм про головну мету.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що розбіжності між Польщею та Україною необхідно усунути якнайшвидше, оскільки йдеться не про безпеку окремих країн, а про безпеку цілого регіону і навіть континенту.

Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на Офіс президента Литви.

Литовський лідер намагається “помирити” своїх колег Зеленського і Дуду, нагадавши їм про “загальну, найважливішу мету – захист Європи від агресивної експансіоністської політики Росії”.

“Місце Польщі у наданні підтримки є винятковим. Необхідно знайти рішення, тому що подальше поглиблення кризи було б безвідповідальним", – наголосив Гітанас Науседа на зустрічі у Нью-Йорку з українським та польським лідерами на тлі повідомлень у публічному просторі про те, що Польща припиняє постачання зброї в Україну.

"Як показує історія, лише спільними зусиллями, підтримуючи та допомагаючи один одному, ми можемо протистояти небезпеці зовнішніх загроз. Тим часом публічні розбіжності, незалежно від їхніх причин, не лише підривають єдність, а й допомагають ворожій пропаганді", – наголосив президент Литви.

Як повідомляє Офіс президента Литви, Науседа розмовляв з президентами України та Польщі, зокрема, про спрощення процедур транспортування зерна через Польщу та збільшення транзиту через Литву, тим самим знижуючи напруженість.

Найближчим часом Гітанас Науседа продовжить діалог як з Україною, так і з Польщею.

Як розгорталася суперечка України та Польщі

У середу, 20 вересня, посла України в Польщі Василя Зварича терміново викликали до Міністерства закордонних справ та вручили йому "рішучих протест" через заяву Зеленського на Генасамблеї ООН. При цьому заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський визнав, що між Україною та Польщею існує "суперечка".

Раніше повідомлялося, що Україна подала до СОТ позов проти Польщі, Словаччини та Угорщини, вимагаючи від цих країн скасувати ембарго на імпорт українського зерна та інших сільськогосподарських товарів з України.

У своєму виступі на Генасамблеї ООН Зеленський звинуватив деяких європейських партнерів у тому, що вони "діють спільно з Росією та грають у "політичному театрі". За словами Зеленського, вони роблять "трилер" із питання зерна.

На тлі "зернової кризи" польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що Польща більше не передає зброю Україні, оскільки сама активно озброюється.

Нагадаємо, у четвер, 21 вересня, Польща та України домовилися знайти спільне вирішення щодо ембарго на зерно, що спричинило суперечку між двома країнами.

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