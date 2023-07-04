Супермісяць: Мережею ширяться неймовірні фото рідкісного явища в різних країнах

У ніч проти 3 липня в різних країнах люди спостерігали супермісяць у небі. Саме в цей час супутник максимально наблизився до Землі та був дуже яскравим. За рідкісним явищем спостерігали з усіх куточків світу. Тепер фото повного Місяця ширяться Мережею.

Зокрема, про повню розповідає BBC News.

Місяць у липні опинився на відстані всього 361 934 км від Землі, хоча зазвичай перебуває за 382 900 км від нас. Пізніше Місяць впритул наблизиться до Сатурна.

Фото повного Місяця

Повня над Стоунгенджем, Англія, 4 червня 2023 року

Стоунгендж, Англія, 4 червня 2023 року / Фото: Stonehenge U.K

Три дні (від 3 до 5 липня) жителі нашої планети спостерігатимуть видовищне астрономічне явище - супермісяць або суперповню.

В цей час Місяць у фазі повні проходить найближчу до Землі точку орбіти. В такі моменти він має більший та яскравіший, ніж зазвичай, вигляд і набуває рожевого й жовтого відтінків.

Місячна повня у США

Нью-Йорк, США, 4 червня 2023 року / Фото: Dan Martland

Супермісяць у небі над Ірландією

Балбрігган, Ірландія, 4 червня 2023 року / Фото: Sryan

Цікаво, що повню в липні називають "Грозовим" або "Оленячим" місяцем. Остання назва пов'язана з тим, що саме в цей період у самців оленів виростають нові роги.

Супермісяць у США

Тахома, США, 4 червня 2023 року / Фото: Steven.T.Luong

Сам же термін "супермісяць" вперше використав астролог Річард Нолле 1979 року.

Золотий Місяць

Корнуолл, Англія, 4 червня 2023 року / Фото: Stuart Cornell

А чи побачать рідкісне явище українці? Чи безпечно для очей спостерігати місячне затемнення?

Для зору небезпечним є спостереження за сонячним затемненням без необхідного захисту очей. Світло від місячного затемнення набагато слабше, тож спостерігати його можна без жодних пристроїв.

Читайте також: