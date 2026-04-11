Супертанкери пройшли через Ормузьку протоку вперше після оголошеного Трампом перемир’я

Ормузька протока / © Associated Press

У суботу, 11 квітня, через Ормузьку протоку пройшли три супертанкери. Ймовірно, це перші судна, що вийшли з Перської затоки після укладення угоди про припинення вогню між США та Іраном та початку мирних переговорів у Пакистані.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані судноплавства.

Як свідчать дані LSEG, дуже великий нафтонавантажувач (VLCC) Serifos під прапором Ліберії та судна VLCC Cospearl Lake і He Rong Hai під прапором Китаю в суботу зайшли та вийшли з «пробної якірної стоянки в Ормузькій протоці», яка обходить острів Ларак Ірану.

Кожне судно здатне перевозити 2 мільйони барелів нафти.

Очікується, що судно Serifos, яке перевозило сиру нафту, завантажену з Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів на початку березня, прибуде до малайзійського порту Малакка 21 квітня, свідчать дані LSEG та аналітичної фірми Kpler.

Згідно з тими ж даними, судно Cospearl Lake завантажене іракською нафтою, а He Rong Hai перевозить саудівську сиру нафту.

Блокада Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти та зрідженого природного газу, від початку війни США з Іраном наприкінці лютого порушила світове постачання енергоносіїв та призвела до різкого зростання цін на нафту.

Ситуація в Ормузькій протоці — що відомо

Раніше стало відомо, що вперше від початку війни проти Ірану кілька кораблів ВМС США перетнули Ормузьку протоку. Операція відбулася на тлі початку американо-іранських мирних переговорів у Пакистані. Цим кроком США прагнули підвищити довіру до перетину протоки комерційними суднами.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про початок процесу розчищення Ормузької протоки від іранських мін на тлі напруження на Близькому Сході.

Як раніше повідомлялося, Іран використовує контроль над Ормузькою протокою як ключовий аргумент на переговорах зі США.

Тегеран категорично відмовляється від спільного з Вашингтоном контролю над Ормузькою протокою та вимагає плату за прохід суден.