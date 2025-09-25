Супертайфун Рагаса налетів на Азію: найпотужніший циклон року забрав життя десятків людей

Наслідки супертайфуну Рагаса / © AP

Найпотужніший тропічний циклон цього року — супертайфун Рагаса — досяг південного узбережжя Китаю. Стихія сформувалася минулого тижня над західною частиною Тихого океану та вже завдала значних руйнувань на Тайвані й півночі Філіппін. Тепер удару зазнала провінція Гуандун.

Про це повідомили видання Live Science та The Guardian.

Швидкість вітру Рагаси досягала 285 км/год, що відповідає урагану 5-ї категорії. Перед виходом на суходіл сила тайфуну дещо знизилася, однак він залишається надзвичайно небезпечним. У Гонконгу, Макао та Шеньчжені оголосили надзвичайний стан: зачинялися магазини й ресторани, а для захисту вітрин власники виставляли вантажівки.

Тайвань зазнав найбільших втрат: щонайменше 15 людей загинуло, понад сотню вважаються зниклими безвісти після прориву бар’єрного озера. У повіті Хуалянь десятки будинків змило потужними потоками, а мешканці заявили про запізнілі попередження від влади.

У Гонконгу тайфун приніс величезні хвилі та зливи, які затопили дороги й житлові квартали. За офіційними даними, близько 90 людей дістали травми. Влада відкрила 50 тимчасових притулків, де розмістили сотні жителів. У Макао закрили казино, а авіакомпанії скасували чи перенаправили більшість рейсів.

Китайські державні ЗМІ повідомляють, що з провінції Гуандун евакуйовано понад два мільйони людей. До регіону відправили десятки тисяч наметів, розкладних ліжок і рятувального обладнання. Попри ослаблення, Рагаса все ще несе загрозу сильних злив, повеней і штормових хвиль.

Тайфуни та урагани — це тропічні шторми, які виникають, коли теплі води океану випаровуються та утворюють грозові хмари. Що вища температура моря, то більше енергії отримує штормова система. Саме тому найпотужніші циклони зазвичай трапляються в серпні–вересні, коли океан розігрітий найбільше.

Надзвичайна сила Рагаси спричинила дискусії серед науковців: цей тайфун майже досяг межі можливостей планети. Розрахунки показують, що максимальна швидкість вітру у тропічних циклонах становить приблизно 322 км/год.

Дослідники попереджають, що зміна клімату робить сезони ураганів значно активнішими, ніж у минулому. З березня 2023 року середня температура поверхні океану сягнула рекордних значень, що дало циклонам додатковий ресурс. Попри це в Національному метеорологічному центрі Китаю прогнозували: Рагаса ослабне до 3-ї категорії і її вітри зменшаться до близько 185 км/год, коли шторм наблизиться до узбережжя між Шеньчженем та Сюйвенем у провінції Гуандун.

За силою цей тайфун уже порівнюють із «Хато» (2017) та «Мангхут» (2018), які завдали значних руйнувань південному Китаю.

Раніше ми писали, що Південно-Східна Азія готується до удару стихії: потужний супертайфун Рагаса паралізував рух транспорту та спричинив масову евакуацію. Влада закликала людей ховатися на височинах.