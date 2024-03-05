Супервівторок у США: у 15 штатах визначать, чи отримає Трамп шанс на реванш проти Байдена

Виборці в 15 штатах, включаючи два титани, Каліфорнію і Техас, підуть на виборчі дільниці 5 березня у супервівторок, який, ймовірно, призначить матч-реванш за Білий дім у листопаді між президентом США Джо Байденом і колишнім президентом Дональдом Трампом .

Ці змагання також визначать контури перегонів до Палати представників і Сенату, які сформують законодавчу гілку влади наступного року.

ТСН.ua пропонує вам адаптацію матеріалу The New York Times, в якому автор розповідає, на що ще варто звернути увагу після оприлюднення результатів.

Завершить чи продовжить Ніккі Гейлі свою кампанію?

Ніккі Гейлі, колишня губернаторка Південної Кароліни і перша пані посол Трампа в ООН, виграла свої перші республіканські праймеріз у неділю, 3 березня, в окрузі Колумбія і може здобути ще кілька перемог у вівторок. Помірковані сенатори-республіканці від штату Мен Сьюзан Коллінз і Аляски Ліза Мурковскі підтримали її в останні дні, якраз напередодні виборів у їхніх штатах у супервівторок.

Відкриті праймеріз у Міннесоті у вівторок дозволять демократам проголосувати за Гейлі, якщо вони захочуть. А опитування у Вірджинії показало, що вона все більше наближається до Трампа.

Але найбільша кількість делегатів —169 у Каліфорнії і 161 у Техасі — майже напевно дістанеться колишньому президенту, а супервівторок має велике значення для донорів Гейлі, які повинні переконатися, що у неї є шанс. У вівторок буде обрано понад третину всіх делегатів, чого недостатньо, щоб зробити Трампа ймовірним кандидатом, але достатньо, щоб зробити його беззаперечним фаворитом.

Після цього Гейлі постане перед вибором з величезними наслідками: вийти з перегонів і підтримати Трампа, вийти з перегонів і утриматися від будь-якої підтримки, залишитися в перегонах, поки не закінчаться її гроші, або розглянути можливість балотування від третьої сторони? (Вона заявила, що не зробить цього, але центристська група “Без ярликів” продовжує сподіватися, що вона приєднається до їхнього списку).

Як Трамп сприйме перемогу?

Нація стала свідком двох реакцій на перемогу колишнього президента і лідера на третю республіканську номінацію. Після перемоги на праймеріз у Нью-Гемпширі в січні Трамп висміяв сукню Гейлі та розкритикував її за те, що вона намагалася максимально використати свій 43-відсотковий результат, посівши друге місце. Після своєї перемоги в рідному штаті Гейлі, Південній Кароліні, минулого місяця, він не згадував про неї.

Трамп не приховував свого бажання розпочати загальну виборчу кампанію проти Байдена, а також свого розчарування впертим бунтарством Гейлі, яке включало різкі слова на адресу нестриманості, віку, вірності Конституції та лояльності до ветеранів і військовослужбовців на дійсній службі її колишнього боса.

Очікується, що для Трампа це буде велика ніч. Якщо він накинеться на переможеного колегу-республіканця, він ризикує відштовхнути частину її виборців ще далі від нього, і, можливо, до Байдена.

Чи будуть пропалестинські протести дошкуляти Байдену?

У будь-якому випадку, Байден стикається з ще більшими проблемами возз'єднання коаліції виборців, які забезпечили йому перемогу в 2020 році, але, на відміну від G.O.P., демократична дисгармонія у вівторок ввечері не проявиться в голосуваннях за альтернативного кандидата. Вона може проявитися в голосуваннях за “невизначених”.

Навіть після того, як минулого тижня Байден здобув переважну більшість голосів у Мічигані, 13,2 відсотка виборців на праймеріз Демократичної партії проголосували за “невизначеного”, більшість з них протестували проти схильності президента до Ізраїлю в його жорстокому конфлікті з ХАМАСом в Газі. Цей результат свідчить про крихкість демократичної коаліції — особливо серед молодих прогресивних і арабських американців — на тлі того, що Байден починає важкий шлях до переобрання на другий термін.

Наступне випробування для Байдена відбудеться у вівторок у Міннесоті. У цьому штаті набагато менше арабо-американських виборців, ніж у Мічигані, але Міннеаполіс має потужну прогресивну базу. Лідери протестної кампанії сподіваються на 10 000 “невизначених” голосів, що становить частину від 101 436, які проголосували минулого вівторка. А перемога Байдена на сім відсотків у цьому штаті у 2020 році була більш комфортною, ніж його перемога на три відсотки в Мічигані.

Але, відстаючи в опитуваннях, Байдену необхідно об'єднати свою партію, і пропалестинські голоси розуміють, що у них є важелі впливу, щоб спробувати змінити політику США у війні. Його головний біль продовжиться у штаті Вашингтон 12 березня, де прогресисти готують наступну кампанію “без зобов'язань”.

Праймеріз у Каліфорнії з подальшим голосуванням за бюлетенями

У вівторок у найбільшому штаті країни відбудуться найвідповідальніші праймеріз у Каліфорнії, завдяки незвичайній системі голосування, за якою двоє лідерів, що посіли перші місця, зустрічаються в день виборів, незалежно від партійної приналежності.

Основна боротьба точиться за місце в Сенаті, яке до минулого року займала Діана Файнштейн, яка померла у вересні у віці 90 років. У змаганні беруть участь три важковаговики від Демократичної партії, всі з делегації Каліфорнії в Палаті представників Конгресу: Адам Шифф, Кеті Портер і Барбара Лі.

Протягом більшої частини кампанії здавалося, що двома головними фіналістами будуть демократи, Шифф і Портер. Потім з'явився знаменитий республіканець, колишній гравець Лос-Анджелес Доджерс Стів Гарві. Він не проводив великої кампанії, але Шифф, вирішивши, що в такому демократичному штаті, як Каліфорнія, республіканця буде легше перемогти в листопаді, витратив 10 мільйонів доларів на рекламу, яка нібито атакувала Гарві як “занадто консервативного для Каліфорнії”, але навмисно підвищувала його кандидатуру.

У вівторок Шифф побачить, чи спрацює його стратегія, чи зможе Портер вирватися на друге місце.

Ця система праймеріз також вступає в гру в боротьбі за місце в Палаті представників у Центральній Долині, яке демократи дуже хочуть відібрати у республіканця Девіда Валадао, що обіймає цю посаду. У 2020 році цей округ дав би перевагу Байдену на 13 відсоткових пунктів, але перш ніж вони отримають шанс спробувати виграти його, демократам доведеться поборотися один з одним.

Обраний партією кандидат, колишній член Асамблеї на ім'я Руді Салас, стикається з енергійним демократичним опонентом у особі Мелісси Уртадо, чиє місце в Сенаті штату є дзеркальним відображенням округу Палати представників Конгресу США. Обидва хочуть стати першим представником мексиканських американців у Центральній Долині, але якщо явка демократів буде низькою і розділеною, Валадао може зіткнутися в листопаді зі своїм суперником-республіканцем Крісом Матісом. Демократи втратять один з небагатьох шансів поборотися за місце республіканців, які віддають перевагу Байдену.

Перерозподіл територій завдає шкоди в обох напрямках

Праймеріз до Палати представників у Північній Кароліні та Алабамі покажуть, як перекроювання округів допоможе та зашкодить обом партіям у боротьбі за контроль над Палатою представників, де республіканці мають перевагу у три місця.

У Північній Кароліні республіканська супербільшість у законодавчих зборах штату настільки ретельно перекроїла карту, що в штаті з губернатором-демократом і майже 50 на 50 партійним розколом, швидше за все, з 14 місць у Палаті представників 10 республіканців отримають більшість у співвідношенні сім до семи.

Троє чинних демократів, Джефф Джексон, Вайлі Нікель і Кеті Меннінг, вирішили навіть не висувати свою кандидатуру на переобрання.

В Алабамі рішення Верховного суду про те, що намальовані республіканцями карти штату неконституційно позбавляють чорношкірих виборців представництва, призвело до нових розбіжностей, які зіштовхнуть двох чинних республіканців Палати представників Джеррі Карла і Баррі Мура один проти одного. Тим часом щонайменше 11 кандидатів боротимуться за новий округ, який майже на 49% складається з чорношкірого населення і в якому у 2020 році Байден виграв би з перевагою у понад 12 пунктів.

У Техасі усунутий з посади генеральний прокурор прагне помсти

Коли Кену Пакстону, республіканському генеральному прокурору Техасу, був оголошений імпічмент Палатою представників штату, яка міцно контролюється його власною партією, це виглядало як остаточний позапартійний докір.

Палата представників Техасу однобоким голосуванням 121 голосом проти 23 затвердила 20 статей імпічменту, пов'язаних зі звинуваченнями колишнього високопоставленого депутата в тому, що він зловживав службовим становищем на власну користь, а також інвестора в нерухомість Остіна і спонсора виборчої кампанії, який, як стверджувалося, допомагав Пакстону з ремонтом будинку, а також допомагав Пакстону в позашлюбних зв'язках. (Пакстон оголосив ці звинувачення неправдивими).

У вересні минулого року, після дев'ятиденного судового розгляду, Сенат Техасу виправдав його. У вівторок Пакстон прагне помститися республіканцям, які його звинуватили.

Республіканці, пов'язані з Пакстоном або консервативним губернатором штату Грегом Ебботтом, кидають виклик іншим республіканцям у більш ніж двох десятках виборчих перегонів. Для повноти картини Пакстон намагається переформатувати вищий кримінальний суд штату, звільнивши трьох суддів-республіканців, які працюють в Апеляційному кримінальному суді.

Якщо опонентам це вдасться, найбільший і найбагатший консервативний штат країни, ймовірно, ще більше зміститься вправо.

Виборці в Північній Кароліні влаштують запеклі перегони за посаду губернатора

Північна Кароліна має особливу звичку обирати республіканських кандидатів у президенти, республіканські законодавчі органи і губернаторів-демократів.

У 2024 році, коли нинішній губернатор-демократ Рой Купер матиме обмежений термін повноважень і не зможе претендувати на переобрання, республіканці сподіваються перервати цю серію, хоча виборці на праймеріз, швидше за все, висунуть кандидата, який зможе її продовжити. Марк Робінсон, консервативний віцегубернатор штату з історією образливих і поляризуючих висловлювань, включаючи зневажливе ставлення до членів ЛГБТ-спільноти, схоже, готовий виграти номінацію на найвищу посаду, створюючи конкуренцію ймовірному кандидату від демократів м'якосердому, популярному генеральному прокурору штату Джошу Стайну.

За перегонами будуть пильно стежити. У 2020 році Північна Кароліна ледь не дісталася Трампу, оскільки Купер переобирався на другий термін. Робінсон може отримати поштовх від президентської кампанії або Байден може отримати поштовх від губернаторських перегонів.

Відомості про автора: Джонатан Вайсман — політичний оглядач, висвітлює кампанії з акцентом на економічну та трудову політику.

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