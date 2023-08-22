Супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції, екстрено переправили з Німеччини ще до вторгнення

Яхта "Грейсфул" – одна з трьох великих яхт Путіна.
Команда російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднила фото яхти очільника Кремля Володимира Путіна "Грейсфул", яку екстрено переправили з Німеччини перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну, щоби уникнути санкцій.
У розслідуванні на сайті "Навальний" також йдеться про схеми обходу санкцій для оздоблення яхти.
Загалом у Путіна знайшли три великих яхти: "Олімпія", "Шехерезад", "Грейсфул".
Останню оформлено не на президента Росії, але зроблено саме для нього.
"Шехерезаду" арештували в порту Марина ді Каррара в Італії, а "Грейсфул" встигли "евакуювати" до того, як вона потрапила під санкції.
Саме "Грейсфул" 19 січня 2022 року власник доручив перевезти з верфі Blohm + Voss у Гамбурзі (Німеччина), хоча її ремонт там мав тривати ще рік і суп'еряхта була не готова. Яхту відбуксирували до Калінінграда.
У червні 2023 року, на період проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму, оновлена "Грейсфул" прийшла з Калінінграда до Санкт-Петербурга.
А просто зараз суп'еряхта зі спеціальним супроводом через увесь світ, Північним морським шляхом, іде в Сочі, повідомляють у Навального.
На судні працюють співробітники Федеральної служби охорони РФ, а морем яхта ходить із кортежем.
Восени 2022 року її помітили у водах Естонії на шляху з Петербурга до Калінінграда у супроводі російського катера берегової охорони, що перебуває в підпорядкуванні у ФСБ, "Грейсфул" дали конспіративну назву "Косатка".
В кабінеті Путіна на "Грейсфул" є телефон спецзв'язку "Престиж-ЦБ", який можна використовувати для роботи з інформацією під грифом "цілком таємно" органи влади.
Також є попалубний план яхти "Грейсфул" і кошторис на ремонтні роботи.
Нагорі, на відкритій палубі, розташований вертолітний майданчик, салон із круглим столом на 12 місць, ліфт для їжі, велика ванна і дві контрастні купелі, характерні для резиденцій Путіна.
На палубі, на якій розташований капітанський місток, є лаунж-зона з роялем, трьома диванами і телевізором.
Що містить "Грейсфул"
На палубі власника розміщено басейн-трансформер, який може перетворюватися на танцпол або кінозал.
Там також облаштовано обідню залу зі столом на 12 осіб і каміном. Є там і господарська зона з двох величезних кают.
"Грейсфул" містить каюти для чоловіків та жінок.
У спальні власника яхти розташоване величезне ліжко з колонами. У сусідньому від спальні приміщенні – каюта-кабінет зі спецтелефоном і макетом іншої яхти – "Шехерезади".
Кабінет власника яхти
З головних кают сходами можна спуститися до спортзали, де стоять американські тренажери для ніг компанії Hoist.
На цій же палубі розташовано каюти для гостей та екіпажу. А також кілька гідроциклів і два катери.
Скільки коштує яхта "Грейсфул"
Загальний бюджет судна "Грейсфул" з усім ремонтом і розвагами лише на 2022 рік склав 32 мільйони доларів, або майже 3 мільярди рублів за нинішнім курсом.
"Дерев'яні вироби потягнули на 240 мільйонів рублів, диван – на 4 мільйони рублів, килими – на 6 мільйонів, журнальний столик – майже 8 мільйонів, встановлення двох палубних камінів – 10 мільйонів, морський басейн, що стикується до яхти, – 208 мільйонів рублів", – йдеться у розслідуванні.
На "Грейсфул" також купували дорогий посуд, гребінець за 11 000 рублів (майже як прожитковий мінімум у РФ), нарди за пів мільйона рублів і три броньовані парасольки по 1,2 млн кожна.
Яхта "Грейсфул" за кілька місяців після початку війни потрапила до американських санкцій, але заради її ремонту було вибудовано складну систему, цілу інфраструктуру з помічників у Європі, Туреччині та Дубаї, які в щоденному режимі допомагають обходити американські санкції.
Нагадаємо, Україна стягнула до доходу держави майно, що належить Міністерству оборони Білорусі, а саме складові системи електричного авіаційного пуску.
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