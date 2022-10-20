Супутник зафіксував, як Росія накопичує війська у Білорусі біля кордону з Україною

У "Зябрівці" стало більше військових вантажівок, армійців РФ, а також зросла територія самого військового містечка.

На авіабазу у Білорусі "Зябрівка", що біля кордону з Україною, за останні два місяці перекинули додаткову військову техніку, яку помітили на супутникових знімках.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на супутникові знімки американської компанії Planet Labs.

За даними ЗМІ, стало більше і військових вантажівок, і російських військових, зросла і територія самого військового містечка.

Один супутниковий знімок датований 24 серпня, другий – 16 жовтня. На опублікованих знімках видно, зокрема, зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400. На знімку, зробленому 16 жовтня, також видно потяг, який прибув із пальним.

Крім того, як свідчать кадри, у північній частині аеродрому з'явилися піщані насипи. ЗМІ пояснює, що на таких же насипах в інших військових частинах встановлюють станції радіолокації, які використовуються для ідентифікації цілей і наведення ракет.

Што адбываецца на беларускім аэрадроме «Зябраўка» на мяжы з Украінай. Спадарожнікавыя ФОТАhttps://t.co/ZeYJMTwZqQ — Радыё Свабода (@svaboda) October 20, 2022

Анонімний житель Гомельського району, де розташована військова авіабаза, розповів, що на початку жовтня туди прибули російські військові. Доступ до "Зябрівки", за його словами, все ще закритий.

"Росіяни живуть там від весни, але в обмеженій кількості. Доступ до Зябрівки закритий, як і раніше. Як стояли, так і стоять російські війська, але зараз більше техніки та людей", - сказав місцевих чоловік.

Telegram-канал "Беларускі Гаюн", який відстежує пересування військової техніки в Білорусі, від початку жовтня щонайменше сім разів повідомляв, що біля "Зябрівки" бачили вантажівки російських і білоруських Збройних сил.

Загроза з боку Білорусі

Білоруський режим Лукашенка бере участь у війні проти України від 24 лютого. Саме з території Білорусі на Київ пішли в наступ російські війська. Звідти ж РФ запускає по Україні ракети.

Також читайте Країнам Балтії та Польщі приготуватися: Путін збирає велике угруповання в Білорусі

16 жовтня стало відомо, що Російська Федерація почала перекидати до Білорусі військові літаки та гелікоптери для регіонального угруповання військ.

Тим часом чоловіки в Білорусі почали масово отримувати повістки з вимогою з'явитися до військкоматів. У Міноборони РБ заспокоюють, що повістки нібито роздають для "обліку даних". Проте стало відомо, що повістки розсилають, зокрема, демобілізованим дембелям 5-ї СЗГ у м. Мар'їна Гірка. Їх викликають на військові збори. Також є дані, що повістки надходять колишнім міліціонерам, робітникам низки гродненських підприємств, а також демобілізованим десантникам.

Своєю чергою помічник командувача Об’єднаних сил ЗСУ Євген Сілкін заявив, російські окупаційні війська зможуть знову піти в наступ на Україну з території Білорусі навесні, оскільки ворог встигне накопичити сили й ресурси. Він наголосив, що зараз ймовірність вторгнення з території Білорусі низька.

Утім, секретар РНБО Олексій Данілов каже, що зовсім мало громадян Білорусі забажали служити за гроші в армії агресорки Росії. Це абсолютна меншість від того, на що розраховував кремлівський диктатор Путін. За його словами, Україна готується до певних загроз з РБ і знає, в який спосіб реагувати на це.

Читайте також: