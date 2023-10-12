Супутники Starlink можуть убивати людей кожні два роки: у компанії Маска відреагували на звинувачення

На початку жовтня 2023 року Федеральне агентство цивільної авіації (FAA) оприлюднило доповідь, згідно з якою супутники Starlink можуть призвести до поранень та загибелі людей. Компанія Ілона Маска SpaceX відкидає звинувачення в створенні "супутників-вбивць".

В опублікованому звіті, який було передано до Конгресу США, FAA проаналізувала ризики, пов'язані зі збільшенням кількості супутників на навколоземній орбіті.

35-сторінковий аналіз, частково зібраний некомерційною дослідницькою групою The Aerospace Corporation, змальовує жахливу картину потенційних небезпек, пов’язаних з великими мережами супутників, зокрема такими як Starlink.

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Дослідники припускають, що до 2035 року через збільшення мережі супутників у разі їх падіння та неруйнування при входженні в атмосферу “очікується, що одна людина на планеті буде поранена або вбита кожні два роки”.

Окрім того, в дослідженні вирахували ймовірність того, що літак буде збитий через зіткнення з космічним сміттям, яке падатиме на Землю, - вона становитиме 0,0007 на рік до 2035 року.

У листі компанії SpaceX, який отримало в своє розпорядження видання CNN, висновки звіту розкритикували, назвавши ці звинувачення абсурдними та непідтвердженими.

Компанія зазначає, що її супутники були спроєктовані таким чином, щоб під час утилізації повністю руйнуватися під час входу в атмосферу.

SpaceX також звинуватила Aerospace Corporation у тому, що вона не включила у свій аналіз звіти компанії щодо утилізації супутників Starlink.

Нагадаємо, раніше астрономи висловили занепокоєння з приводу мережі супутників на кшталт Starlink від SpaceX , що складається з тисяч космічних апаратів, які заважають спостереженню за нічним небом.

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