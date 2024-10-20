Супутники зафіксували переміщення 12 тисяч військових з найзакритішої країни: де вони наразі

Ситуація може свідчити про зміцнення військової співпраці між двома країнами на фоні зростаючої напруги.
З супутників зафіксовано пересування 12 тисяч військових з КНДР, які прибули до Владивостока.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.
"Розвідка Південної Кореї стежить за всім. Наша розвідка також все знає", - написав він.
Нагадаємо, речник Ради національної безпеки США Шон Саветт заявив, що у разі приєднання Північної Кореї до російської агресії, США консультуватимуться зі своїми союзниками щодо наслідків цього кроку. Він також назвав можливу участь солдатів з Північної Кореї в бойових діях небезпечним розвитком війни Росії проти України.
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