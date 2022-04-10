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Супутникові знімки фіксують велику кількість російських винищувачів на авіабазі у Воронежі (фото)

Дата публікації
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22к
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Супутникові знімки фіксують велику кількість російських винищувачів на авіабазі у Воронежі (фото)

Associated Press

Загальна кількість літаків складає 32 одиниці.

На авіабазі у Воронежі, за 250 км від кордону України, супутникові знімки американської компанії показують велику кількість винищувачів. Серед них є сучасні моделі літаків.

Про це повідомляється в OSINT-блозі Orion Intel з посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs.

Згідно до опублікованих знімків, серед моделей зафіксовано Су-27, один Іл-76 та інші літаки. Загальна кількість літаків складає 32 одиниці. Вони дислокуються на воронезькій авіабазі Балтімор, яку відкрили після багаторічної реконструкції у листопаді 2021 року.

Раніше на супутникових знімках від американської компанії Maxar Technologies видно військову колону довжиною 12 км, яка рухається на південь через місто Великий Бурлук на сході України.

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