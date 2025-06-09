Супутник зафіксував пошкоджений есмінець КНДР у порту біля кордону з Росією

Пошкоджений північнокорейський військовий корабель / © CNN

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Північна Корея перемістила новий військовий корабель, який зазнав пошкоджень під час невдалого спуску на воду, до порту Райджин, що розташований неподалік кордону з Росією. Аналітики вважають, що цей крок може свідчити про можливу участь Москви у ремонті судна.

Про це пише CNN.

Супутникові знімки, зроблені у неділю компанією Maxar Technologies, показують 5-тисячтонний есмінець, назва якого поки що не розголошується, у сухому доку порту Райджин, що входить до спеціальної економічної зони Расон на північному сході Північної Кореї, поряд із коротким російським кордоном.

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Хоча Райджин не є великим суднобудівним центром, як верф у місті Чонджин, де трапилася аварія під час спуску, у порту є можливості для проведення ремонтних та обслуговуючих робіт, повідомив Ю Чіхун, директор зовнішнього співробітництва та асоційований науковий співробітник Корейського інституту оборонних досліджень.

За словами Ю, близькість до Росії робить це місце ключовим пунктом для поглиблення економічних та, можливо, військових зв’язків між Північною Кореєю і Москвою.

Згідно з доповіддю Інституту сучасної війни при Вест-Пойнт (США), економічна зона Расон є важливим осередком співпраці між Північною Кореєю та Росією, зокрема у контексті постачання північнокорейської зброї до Росії, яка використовується у війні в Україні.

Есмінець був пошкоджений 21 травня під час запуску, коли корма впала у воду, а носова частина залишилася на березі, внаслідок чого корабель перекинувся на бік.

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, який був присутній на церемонії запуску, наказав завершити ремонт корабля до пленарного засідання правлячої Робітничої партії наприкінці червня, підкресливши, що це питання національної честі.

Державні ЗМІ повідомили, що ремонт на сухому доку Райджина займе від 7 до 10 днів, що відповідає вимогам Кіма.

Відставний адмірал Південної Кореї Кім Дук-Кі припустив, що тривалість ремонту залежить від ступеня пошкоджень. Він зазначив, що системи сонару і глибиноміри, розташовані на носовій частині, могли постраждати під час аварії.

Таке пошкодження, за словами адмірала, ймовірно потребує допомоги з-за кордону, адже Північна Корея, як вважається, не має технологій для виготовлення сонарних систем і, ймовірно, імпортує їх з Китаю чи Росії.

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Втім, депутат південнокорейського парламенту Ю Йон-Вон повідомив, що армія Південної Кореї оцінює ймовірність серйозних пошкоджень сонару як низьку.

За оцінкою південнокорейських військових, зовнішні ушкодження корабля незначні, основною проблемою є потрапляння води всередину судна.

Аналітики додають, що внутрішні приміщення, обладнання та електроніка повинні бути очищені від морської води та солі під час ремонту.

Ю Чіхун не виключає, що Росія може брати участь у ремонті, однак важко перевірити, чи це стосується лише роботи інженерів, а не доставки великих комплектуючих.

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За даними групи Multilateral Sanctions Monitoring Team, за останній рік Північна Корея надіслала до Росії мільйони одиниць боєприпасів, включно з ракетами та снарядами.

У відповідь Росія постачала Північній Кореї цінні військові технології, серед яких засоби протиповітряної оборони, зенітні ракети, системи радіоелектронної боротьби, а також очищену нафту.

Нагадаємо, новий есмінець водотоннажністю 5000 тонн перекинувся на бік під час спуску на воду. Лідер КНДР Кім Чен Ин назвав подію «злочинною недбалістю» та пригрозив суворим покаранням для винних.

Після провалу з есмінцем Кім Чен Ин вимагає покарання. У КНДР вже почались арешти, зокрема затримано трьох інженерів. Північнокорейський лідер наказав відновити корабель у стислі терміни, але закордонні експерти називають їх нереальними.

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