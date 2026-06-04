Супутники розкрили масштабні наслідки атаки по нафтовому терміналі в Петербурзі (фото)

Атака на нафтовий терміна у Петербурзі / © із соцмереж

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На російському Петербурзькому нафтовому терміналі внаслідок атаки зафіксовано щонайменше дев’ять влучань, які призвели до значних руйнувань інфраструктури об’єкта. Про це свідчать нові супутникові знімки.

Про результати ураження важливого логістичного вузла повідомив Dnipro Osint.

Супутникові знімки Петербурзького нафтового терміналу

За даними аналітиків, масштаби пошкоджень охоплюють як ємності для зберігання палива, так і допоміжні споруди підприємства.

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«На об’єкті пошкоджені шість резервуарів, один із них повністю знищений. Також у двох місцях уражені технічні естакади», — повідомив аналітик Dnipro Osint.

Опубліковані Vantor супутникові знімки нафтового терміналу «Санкт-Петербург» / © Dnipro Osint

Атака на нафтовий термінал у Петербурзі — останні новини

Нагадаємо, українські Збройні сили завдали серії далекобійних ударів по військових об’єктах та нафтовій інфраструктурі РФ у Санкт-Петербурзі, що збіглося з першим днем ​​проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Ця зухвала атака не лише викликала паніку серед місцевих жителів, а й повністю зруйнувала ілюзію стабільності Кремля в день старту великого економічного форуму.

Також ми писали, що удар по нафтовій інфраструктурі у Санкт-Петербурзі став ляпасом для Кремля, адже українська атака сталася вночі — перед початком проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму. І тепер в Москві знову заговорили про нібито бажання до переговорів.

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