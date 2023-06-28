Суровікін, ймовірно, знав про плани Пригожина: у Кремлі відреагували на статтю NYT

У Кремлі відреагували на інформацію, що екскомандувач російськими військами в Україні, генерал Сергій Суровікін нібито знав про плани ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина влаштувати бунт в Росії.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав спекуляцією статтю NYT про те, що російський генерал Сергій Суровікін знав про плани Євгена Пригожина повстати проти російського військового керівництва.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

"Зараз навколо цих подій буде багато різних спекуляцій, пересудів і так далі. Я думаю, що це один з таких прикладів", - заявив Пєсков.

Суровікін знав про плани Пригожина: що відомо

Видання New York Times повідомило, що російський генерал Сергій Суровікін, ймовірно, знав про наміри Євгена Пригожина підняти повстання у РФ, але досі невідомо, чи допомагав він ватажкові "вагнерівців".

Зазначалося, що причетність Суровікіна може свідчити про ширший розкол між Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та начальником Генерального штабу РФ Валерієм Герасимовим. Тепер Путін має вирішити, чи вірити в допомогу Суровікіна Пригожину, і як він за це відповість.

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