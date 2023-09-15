Суровікін засвітився на нових фото: де зараз перебуває "сирійський різник"

Російський генерал Суровікін засвітився на фотографіях в Африці, де присутні найманці "Вагнера".

У Мережі з'явилися нові фотографії, на яких зображений російський генерал Сергій Суровікін, який зник із публічного простору в червні після заколоту ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина.

Знімки опублікував пов'язаний із ПВК "Вагнер" телеграм-канал Grey Zone, повідомляє ВВС.

"Генерал армії Сергій Суровікін був помічений в африканському Алжирі. Раніше країни Африки, де присутня "Група Вагнера" відвідав заступник міністра оборони [РФ] генерал-полковник Юнус-Бек Євкуров, а також заступник начальника Головного управління (ГРУ) Генерального штабу [РФ] генерал-лейтенант Володимир Алєксєєв", - ідеться в коментарях до фото.

Російський генерал Сергій Суровікін в Африці / Фото: Telegram-канал "Gray Zone"

Російський генерал Сергій Суровікін в Африці / Фото: Telegram-канал "Gray Zone"

Російське видання "Коммерсант", посилаючись на джерело в оточенні Суровікіна, підтвердило, що він дійсно перебуває в Алжирі разом із делегацією Міноборони Росії.

Російський генерал Сергій Суровікін в Африці / Фото: КоммерсантЪ

Поїздку Суровікіна до цієї африканської країни співрозмовники видання пов'язали з тим, що "військово-політичне керівництво країни надає велике значення у здійсненні зовнішньої політики східному напрямку".

Де зараз російський генерал Суровікін

4 вересня, генерал Суровікін вперше після червневого заколоту з’явився на фотографії, яку показала російська пропагандистка Ксенія Собчак. На фото генерала у цивільному одязі, в сонцезахисних окулярах та капелюсі на вулицю поруч із дружиною. Місцеперебування з фотографії важко зрозуміти.

Згодом видання The New York Times повідомило, що російського генерала дійсно нібито звільнили з-під варти. Це сталося за кілька днів після смерті ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина.

Пізініше стало відомо, що колишньому командувачу Об'єднаного угрупування військ нібито вигадали нову посаду. Його обрали очільником координаційного комітету СНД з питань протиповітряної оборони.

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