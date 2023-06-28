Суровікін знав про плани Пригожина зчинити бунт у Росії — NYT

Російський генерал Сергій Суровікін, ймовірно, знав про наміри Євгена Пригожина підняти повстання у РФ, але досі невідомо, чи допомагав він ватажку "вагнерівців".

Екскомандувач російського вторгнення до України генерал Сергій Суровікін, найімовірніше, знав про плани Євгена Пригожина повстати проти російського військового керівництва.

Про це пише New York Times з посиланням на анонімних офіційних осіб США.

За їхніми словами, Суровікін є шановним військовим командувачем серед росіян і досі має вплив у веденні військових операцій. За інформацією американських посадовців, є ознаки того, що інші російські генерали також могли підтримати спробу Пригожина силою змінити керівництво Міноборони РФ. Мовляв, Пригожин не почав би свого повстання, якби не вірив, що інші російські посадовці прийдуть йому на допомогу.

Причетність Суровікіна може свідчити про ширший розкол між Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу та начальником Генерального штабу РФ Валерієм Герасимовим. Тож тепер Путін має вирішити, чи вірити у допомогу Суровікіна Пригожину, і як він за це відповість.

Якщо Путін знайде докази того, що Суровікін допомагав Пригожину, його, найімовірніше, усунуть від посади. Однак, якщо виявиться, що Суровікін лише "дещо знав" про заколот "вагнерівців", його можуть залишити і звинуватити в усьому лише самого Пригожина.

Високопоставлені американські чиновники припускають, що союз між генералом Суровікіним і Пригожиним міг би пояснити, чому ватажок "вагнерівців" досі живий, незважаючи на захоплення великого російського військового центру та наказ про збройний похід на Москву.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба також вважає, що вертикаль влади російського диктатора Володимира Путіна повністю зруйнована, тому у нього лишається тільки ядерна зброя, яку він буде використовувати для залякування Заходу.

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