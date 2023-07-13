Суровікін знайшовся: ЗМІ дізналися, де перебуває колишній командувач російських військ в Україні

Російські спецслужби намагаються дізнатися у Суровікіна, яку роль він відіграв у повстанні Пригожина.

Колишній командувач усього угруповання російських військ в Україні, заступник командувача російських військ Сергій Суровікін перебуває у Москві на допиті.

Про це пише західне видання The Wall Street Journal.

Зазначається, ймовірно, Суровікін знав про плани очільника "вагнерівців" Євгеній Пригожина про бунт. Попри це, російські спецслужби не звинувачують його у співучасті у заколоті. Вони намагаються дізнатися у Суровікіна, яку роль він відіграв у повстанні Пригожина, тому тримають у Москві.

"Суровікін не перебував у слідчому ізоляторі, але проходив неодноразові допити, оскільки слідство з'ясовувало, яку роль він відіграв у повстанні, якщо вона була, повідомили люди, знайомі з ситуацією ", - йдеться у виданні.

Журналісти додають, що Суровікін може бути звільнений, коли Путін вирішить, як впоратися з наслідками заколоту "вагнерівців".

Окрім того, автори WSJ пишуть, що російські спецслужби затримали:

заступника Суровікіна - генерал-полковника Андрія Юдіна,

заступника начальника військової розвідки генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва.

генерал-полковник Михайла Мізінцева, більш відомий як "Маріупольський різник". Саме він керував захопленням та бомбардуваннями міста. Та наприкінці травня він приєднався до "Вагнера".

Після допиту їх відпустили і відсторонили від служби. Вони перебувають під наглядом, їхнє пересування під контролем силовиків.

Що ЗМІ писали про загадкове зникнення Суровіна

Раніше про затримання російського генерал Сергія Суровікіна писало видання Financial Times. За їхніми даними, генерал перебуває під вартою, але поки незрозуміло, обвинувачений він у змові чи затриманий для допиту.

Пізніше Bloomberg також повідомили, що Суровікіна протягом кількох днів допитували військові прокурори про його зв'язки з Пригожиним. Джерело агентства стверджує, що генерала утримують "в одному місці", але він не перебуває у в'язниці.

Втім, сама донька генерала Вероніка Суровікіна в коментарі телеграм-каналу Baza заявила, що з її батьком "нічого не сталося", його ніхто не заарештовував, а зараз "усі на своїх робочих місцях".

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