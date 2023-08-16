Суровікіна відправили під домашній арешт і усунули від військового керівництва – Politico

Російського генерала Сергія Суровікіна, якого вважають союзником засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, було відсторонено від керівної ролі у війні, яку Москва розв’язала в Україні. Наразі він перебуває під домашнім арештом.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на повідомлення, що ширяться серед російських військових блогерів та ЗМП.

Так, за даними Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ, який, як вважається, веде людина близька до російських силовиків, Суровікін зараз перебуває "під свого роду домашнім арештом" – він не може залишити квартиру, в якій перебуває, але його дозволено відвідувати, зокрема декільком його підлеглим.

Суровікін, відомий як "Генерал Армагеддон" за свої агресивні військові стратегії в Чечні та Сирії, не з’являвся на публіці від моменту так званого походу "вагнерівців" на Москву у червні 2023 року, після того, як поширилися повідомлення про те, що він знав про запланований Пригожиним заколот.

"Офіційного розслідування немає, але Суровікін довгий час перебував у підвішеному стані, відповідаючи на незручні питання", – повідомили у ВЧК-ОГПУ, додавши, що генералу порадили залишатися в тіні, щоби його "забули.

Там також зазначили, що рішення про остаточну долю Суровікіна "має приймати одна людина", і що довше генерал буде в тіні, то ймовірніше, що ця людина "охолоне", – маючи на увазі кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Ця інформація з’явилася через кілька днів після того, як Віктор Соболєв, колишній російський генерал-лейтенант, а нині депутат Держдуми, повідомив, що Суровікін був усунений з посади командувача окупаційних сил в Україні.

Соболєв також натякнув, що Суровікін зрештою може повернутися, заявивши, що генерал може бути корисний армії пізніше, якщо не буде встановлено, що він зробив серйозні порушення.

Кремль ще не зробив офіційної публічної заяви про місцезнаходження генерала Сергія Суровікіна і ніяк не коментував те, що він нібито знав про похід найманців Євгена Пригожина.

Нагадаємо, у червні видання Financial Times писало, що Сергія Суровікіна затримали одразу після невдалого бунту Пригожина.

Представник ГУР також розповідава, що Суровікіна позбавили повноважень, але його доля "ще не вирішена".

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