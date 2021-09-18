"Сусіди нам дані від Бога": Лукашенко назвав Білосток і Вільнюс білоруськими землями

Лукашенко виступав з нагоди Дня народної єдності.

Олександр Лукашенко назвав польське місто Білосток і литовський Вільнюс білоруськими землями.

Про це він заявив під час форуму патріотичних сил "Символ єдності", пише БЕЛТА.

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"Сусіди нам дані від Бога, як і будь-якій державі. У відносинах з усіма ми прагнемо до миру і дружби. Ми ніколи не зазіхали на чужий коровай або клаптик землі. Нам свого вистачає. Ми навіть не нагадуємо сьогодні їм про те, що Білосток і Білосточчина - це білоруські землі. Що Вільно - це теж білоруське місто, і землі навколо. Ми ж про це не говоримо", - заявив Лукашенко

За словами Лукашенка, "білоруський народ формувався в єдину націю в немислимих випробуваннях". "Всі ті, хто живе на цій землі люди, - білоруський народ. У нас одна держава, один закон, спільна історична пам'ять на всіх. Це є непорушним, це назавжди", - наголосив він.

До слова, Лукашенко виступав з нагоди Дня народної єдності. Це свята в Білорусі відзначають від року 17 вересня - в день нападу СРСР на Польщу в 1939 році.

Як повідомлялося, півтора року колонії за пост у соцмережі. Білоруський суд виніс вирок чоловіку, який рік тому, якраз на піку протестів проти фальсифікацій на президентських виборах, висловився про Лукашенка. Прокуратура назвала допис наклепом та образою самопроголошеного президента.

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