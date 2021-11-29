Сусіди приголомшені звісткою: у США на День подяки 18-річний хлопець вбив матір

Сусіди приголомшені звісткою: у США на День подяки 18-річний хлопець вбив матір

Раніше юнак мав проблеми із законом.

На День подяки у США син завдав смертельного ножового поранення рідній матері. Мотив жахливого злочину невідомий.

Про це пише The Metro.

Трагедія сталася в Лоуренсвіллі, графство Гвіннетт. Тіло 42-річної Марсії Ченс з ножовими пораненнями знайшли поліцейські в її будинку. Копи приїхали на виклик , пов’язаний із домашнім насильством, і заарештували 18-річного сина жінки.

Відомо, що син та матір мешкали разом. Юнака звинувачують у тяжкому вбивстві, нападі з обтяжувальними обставинами і зберіганні ножа під час вчинення тяжкого злочину.

Підозрюваний утримується в центрі ув'язнення округу Гвіннетт без можливості внесення застави. У поліції наразі кажуть, що мотиви молодика невідомі. Утім, він і раніше мав проблеми із законом.

У серпні його заарештовували і звинувачували у злочинному пошкодженні майна та навмисному перешкоджанні працівникам правоохоронних органів шляхом використання погроз або насильства, повідомляє WAGA-TV . Приблизно через два тижні хлопця заарештували за аналогічними звинуваченнями.

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Сусідка родини розповідає, що вона була "шокована" вбивством.

"Я не думаю, що він справді був здатний на щось подібне. Це твоя мама, і це на День подяки", - сказала вона.

Інша сусідка Генрієтта Робінсон додала, що бачила, як хлопець "розмовляє сам із собою" надворі, і подумала, що він намагався потрапити до її будинку.

"Ніколи не думала, що, знаєте, це дійде до цього. Це справді тривожно", - додала вона.

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