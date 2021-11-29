Сусіди приголомшені звісткою: у США на День подяки 18-річний хлопець вбив матір

Раніше юнак мав проблеми із законом.
На День подяки у США син завдав смертельного ножового поранення рідній матері. Мотив жахливого злочину невідомий.
Про це пише The Metro.
Трагедія сталася в Лоуренсвіллі, графство Гвіннетт. Тіло 42-річної Марсії Ченс з ножовими пораненнями знайшли поліцейські в її будинку. Копи приїхали на виклик, пов’язаний із домашнім насильством, і заарештували 18-річного сина жінки.
Відомо, що син та матір мешкали разом. Юнака звинувачують у тяжкому вбивстві, нападі з обтяжувальними обставинами і зберіганні ножа під час вчинення тяжкого злочину.
Підозрюваний утримується в центрі ув'язнення округу Гвіннетт без можливості внесення застави. У поліції наразі кажуть, що мотиви молодика невідомі. Утім, він і раніше мав проблеми із законом.
У серпні його заарештовували і звинувачували у злочинному пошкодженні майна та навмисному перешкоджанні працівникам правоохоронних органів шляхом використання погроз або насильства, повідомляє WAGA-TV. Приблизно через два тижні хлопця заарештували за аналогічними звинуваченнями.
Сусідка родини розповідає, що вона була "шокована" вбивством.
"Я не думаю, що він справді був здатний на щось подібне. Це твоя мама, і це на День подяки", - сказала вона.
Інша сусідка Генрієтта Робінсон додала, що бачила, як хлопець "розмовляє сам із собою" надворі, і подумала, що він намагався потрапити до її будинку.
"Ніколи не думала, що, знаєте, це дійде до цього. Це справді тривожно", - додала вона.
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