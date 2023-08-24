Сусідні держави стурбовані: Японія почала скидати у море очищену радіоактивну воду з "Фукусіми"

Очікується, що процес скидання радіоактивної води триватиме близько 30 років або більше.

У четвер, 24 серпня, Японія почала скидати очищену радіоактивну воду з аварії атомної електростанції "Фукусіма" в море. Такі дії Токію викликають занепокоєння місцевих рибалок і деяких сусідніх країн щодо впливу на навколишнє середовище.

Про це пише видання Kyodo.

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Відповідно до інформації, цього тижня уряд Японії оголосив, що почне випускати воду, яка використовується для охолодження розплавленого ядерного палива на заводі, яке було оброблено за допомогою вдосконаленої системи обробки рідини, здатної видаляти більшість радіонуклідів, крім тритію.

Очікується, що процес триватиме близько 30 років або більше.

"Уряд візьме на себе повну відповідальність, навіть якщо на це знадобляться десятиліття", - пообіцяв прем'єр-міністр Фуміо Кісіда.

Шінсуке Яманака, голова Управління ядерного регулювання Японії, заявив, що викид є "значним кроком вперед" до виведення з експлуатації АЕС "Фукусіма-Дайчі".

"Вода буде розбавлена ​​морською водою до однієї 40-ї від концентрації, дозволеної японськими стандартами безпеки, а потім буде скинута через підводний тунель за 1 кілометр від заводу, пошкодженого потужним землетрусом і цунамі 2011 року", - йдеться у статті.

Як повідомляли раніше, в Японії евакуювали населення двох міст через тайфун "Лан".

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