Сусідні з Росією країни НАТО перебувають під великою загрозою — чиновник Міноборони Литви

Литва має бути готовою до ймовірної агресії, оскільки Росія розглядає її та сусідні з нею регіони "як частину своєї імперії".

Директор з оборонної політики Міністерства оборони Литви Вайдотас Урбеліс вважає, що Росія тепер становить більшу загрозу для сусідніх країн НАТО, попри те, що вона веде війну в Україні.

Про це він сказав у коментарі Business Insider.

"Тепер вони мають досвід ведення широкомасштабної війни, який варто розглядати як частину планування. Якщо ви подивіться лише на цифри, то побачите, що у збройних силах Росії зараз більше людей, ніж до вторгнення [в Україну]", - зазначив чиновник Міноборони.

Урбеліс сказав, що, незважаючи на втрати російської техніки, Росія “зможе відновитися досить швидко”. За його словами, держава-агресорка уже виправляє деякі свої помилки, зокрема збільшує виробництво зброї , щоб усунути дефіцит, і переглядає деякі неефективні тактики.

За його словами, Литва має бути готовою до ймовірної агресії, оскільки Росія розглядає її та сусідні з нею регіони "як частину своєї імперії".

Урбеліс наголосив, що Литва повинна бути готова швидко відповісти, не чекаючи, поки спрацює механізм НАТО. Він вважає, що його країні потрібно "бути готовою до бою в будь-який момент".

Ця готовність повинна включати розміщення більшої кількості військ НАТО на постійній основі в країні, збільшення витрат на оборону та посилення охорони кордону.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Литви серйозно сприймають загрозу нападу Росії на країни Балтії.

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