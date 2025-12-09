Сусідня країна подовжить тимчасовий захист для українських біженців

Українські біженці / © ТСН.ua

Молдова приєдналася до рішення ЄС та подовжить механізм тимчасового захисту для людей, які вимушено залишили Україну, до 4 березня 2027 року.

Про це повідомляє Newsmaker.md із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Молдови.

У молдовському МВС підкреслили, що й надалі «забезпечуватимуть безпечні та ефективні умови для біженців із України». Відомство зазначило, що продовжуватиме співпрацю з державними структурами, місцевою владою та міжнародними організаціями для впровадження необхідних заходів підтримки.

У Раді Євросоюзу, своєю чергою, наголосили, що обставини, які стали підставою для запровадження тимчасового захисту, досі залишаються чинними: ситуація в Україні продовжує бути нестабільною та супроводжується серйозними ризиками.

Там також нагадали, що гуманітарні умови залишаються складними, а більшість біженців поки не мають можливості повернутися додому.

До слова, ЄС погодився тимчасово виключити Польщу з нової системи солідарності щодо розселення мігрантів. Міністри внутрішніх справ ЄС ухвалили це рішення, враховуючи значний міграційний тиск на Польщу, зокрема через багаторічне приймання мільйонів українських біженців та витрати на укріплення східного кордону з Білоруссю.