Сусідня країна зупинила роботу аеропортів через удари РФ по заходу України: подробиці

Через масований удар, який армія РФ здійснила вночі та зранку по західних областях України, сусідня Польща припиняла роботу кількох аеропортів.

Про це повідомило RMF24 з посиланням на Польське агентство аеронавігаційних послуг.

Зазначається, що близько 6:30 «тимчасово призупинили повітряні операції» аеропорти в Жешуві та Любліні. Причиною стала необхідність забезпечення безперешкодної роботи військової авіації.

Водночас Федеральне управління цивільної авіації США, повідомило Reuters, заявило про те, що повітряний простір над польськими летовищами був закритий через «незаплановану військову активність».

«Аеропорти Любліна та Жешува в Польщі недоступні через військову діяльність, пов’язану із забезпеченням державної безпеки», йдеться у повідомленні FAA для льотчиків, опублікованому на вебсайті FAA.

Як повідомлялося, Польща вночі піднімала авіацію через атаку РФ по Україні. Оперативне командування Збройних сил країни наголосило, що порушень повітряного простору країни не зафіксували.