Сусіди стрільця з Кракова ошелешили розповіддю про Міхала та його родину: вони вказали на цікаву деталь

Місце злочину у Кракові / © Associated Press

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У Польщі триває розслідування кривавого теракту в центрі Кракова. Сусіди 24-річного Міхала, якого звинувачують у теракті, розповіли, що вони не помічали ніяких проблем у родині, проте підозрюваний був самітником та дивно одягався.

Про це пише польське видання fakt.pl.

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Родина Міхала мала величезний сейф із зброєю

Про те, що родина терориста Міхала Оксінського мала вдома величезний арсенал зброї та боєприпасів, сусіди знали вже давно.

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«Минулого року, десь влітку, я бачила, як вони заносили велику коробку. Вони при цьому спітніли. Я думала, що вони купили холодильник. Я кажу сусідові: „Ви купили холодильник?“, а він відповідає, що ні, що це сейф, бо у них стільки зброї. Він був розміром з великий холодильник», — розповідає пані Данута, одна із сусідок з багатоквартирного будинку в Островці-Свентокшиському, де мешкала сім’я з чотирьох осіб.

Міхал ходив у військовому одязі

Одна із сусідок згадує, що неодноразово бачила батька Міхала в військовому одязі, коли він виходив із будинку зі зброєю.

«Одного разу мій чоловік запитав його, чи він іде на полювання, а той лише посміхнувся. Він просто гордо красувався в цьому одязі та зі зброєю», — додає сусідка родини.

Ближчих стосунків із родиною вона не підтримувала. Міхала вона бачила лише на сходовій клітці, коли вони зустрічалися.

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«Одного разу він привітався, іншим разом взагалі не промовив ні слова. Такий собі самітник: ніколи не бачила його з дівчиною чи друзями», — каже інша сусідка родини пані Гражина.

Що сусіди розповіли про батьків хлопця

Сусіди запам’ятають батьків хлопця, як доброзичливих і спокійних людей.

«Мама працювала тут неподалік, у „Бєдронці“. Сиділа за касою, розпаковувала товари, прибирала. Я її більше знаю саме звідти. Батько Міхала привозив їй яйця від родичів із села. — Він казав, що привозить їх і для доньки, бо вона везе їх до Кракова. Там вона навчалася. Він відвозив її на поїзд», — каже пані Данута.

Інші сусіди також знають цю родину як спокійну, яка не створює проблем. Вони не пригадують ні сварки, ні криків, ні тривожної поведінки. Єдине, що їх дивувало, — це зброя.

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«Казали, що у цього сусіда та його сина є дозвіл на все, — додає мешканка багатоквартирного будинку на вулиці Тильній в Островець-Свентокшиському, де мешкав Міхал Оксінський та його родина.

«Я з цим хлопцем навіть ніколи не розмовляла. Він був таким дивним, дивно одягався, постійно ходив у капюшоні, не мав жодного товариства», — згадує інша сусідка.

Сусіди пригадали день вбивств

Лише після теракту, який 24-річний Міхал скоїв у Кракові, та виявлення тіл батьків і сестри в квартирі сусіди згадали, що в п’ятницю ввечері терорист неодноразово спускався до машини й виносив щось із квартири.

«Мабуть, він носив ту зброю. Тож батьки й сестра, напевно, вже тоді були мертві», — припускає пані Зофія.

Раніше бабуся стрільця розповіла про онука та свою родину.

Стрілянина у Кракові: що відомо

У Польщі озброєний чоловік, ймовірно, під впливом ультраправої ідеології влаштував стрілянину на головній площі міста Кракова. Поліція відкрила вогонь і заарештувала його.

У центрі міста загинули чотири жінки та двоє чоловіків. Ще сімнадцять осіб, зокрема, двоє поліцейських і нападник, дістали поранення.

Пізніше у квартирі нападника в Островці-Свентокшиському було знайдено три тіла. В неділю поліція підтвердила, що це батьки та молодша сестра стрільця. У понеділок поліція оголосила про смерть злочинця.

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