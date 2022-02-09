Сутички між мусульманами та індуїстами: в Індії спалахнув конфлікт через заборону хіджабів у школах

Сутички між мусульманами та індуїстами: в Індії спалахнув конфлікт через заборону хіджабів у школах

Заборона регіонального уряду штату Карнатака на носіння хіджабів призвела до масових протестів і насильства.

Індійський штат Карнатака тимчасово закрив свої навчальні заклади через скандал щодо носіння хіджабів.

Про це інформує The Guardian.

Заборона регіонального уряду на носіння хіджабів призвела до масових протестів і насильства.

Проблема почалася в січні, коли шість студенток-мусульман влаштували тижневий протест після того, як їм сказали зняти хіджаю або припинити відвідувати уроки.

Минулого тижня інші коледжі в штаті почали застосовувати заборони після того, як деякі студенти-індуїсти, підтримані правими індуїстськими групами, виступали проти носіння хіджабів. Індуїсти своєю чергою заявляють: якщо можна носити хіджаби, то тоді їм потрібно дозволити носити традиційні шафранові шалі.

Студенти-мусульмани стверджували, що їхнє право на свободу релігії порушується. За їхніми словами, в деяких коледжах вводять "релігійний апартеїд" — дівчат у хіджабах тримають в окремих класах. Протести переросли в жорстокі сутички між мусульманами та індуїстами, що змусило поліцію розганяти натовп і стріляти в повітря.

#KarnatakaHijabRow when a #hijabi student arrives at PES college in #Mandya. She gets heckled by students wearing #saffronshawls chanting #JaiSriRam. She raises her hand says "#AllahuAkbar befor being escorted by college staff. Video courtesy: Digvijaya News. #Karnataka pic.twitter.com/l17IL095Bv — Imran Khan (@KeypadGuerilla) February 8, 2022

Після сутичок між мусульманами та індуїстами адміністрації шкіл заборонили будь-яку релігійну символіку і одяг, "який порушує рівність, цілісність та громадський правопорядок".

Наразі справу розглядають в індійському суді. Влада ж закликає студентів та інших громадян "зберігати мир і злагоду". Міністр освіти штату Карнатака у коментарі ВВС сказав, що студентів підбурюють до протесту "негідники" і виною у сутичках є політика.

Нагадаємо, що в Індії “продавали” мусульманок на аукціоні: серед “лотів” — нобелівська лауреатка та відома акторка.

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