Сутички, поранені і загиблі, звернення до РФ про допомогу: підсумки "найспекотнішого" дня протестів у Казахстані

Сутички, поранені і загиблі, звернення до РФ про допомогу: підсумки "найспекотнішого" дня протестів у Казахстані

Хроніка протестів у Казахстані за 5 січня.

Протести у Казахстані 5 січня відбувалися майже на всій території країни — силовики намагалися розігнати мітингувальників, ті ж відбивалися та захоплювали адмінбудівлі. А тим часом президент Казахстану звернувся до ОДКБ, куди входить і Росія, про допомогу.

Про основні події, які сталися у Казахстані сьогодні, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зверніть увагу! Інформація вказана за київським часом. Різниця у часі між Києвом і Нур-Султаном становить +4 години.

22:04. Учасники акцій протесту, які відбуваються в Казахстані, покинули міжнародний аеропорт Алмати, який було захоплено та розгромлено в середу, 5 січня.

21:52. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в ефірі одного з казахських телеканалів повідомив, що звернувся за військовою підтримкою до країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) для подолання масових протестів. До складу Організації входить Росія.

20:42. У Казахстані під час масових протестів загинули 8 поліцейських та один солдат Національної гвардії, повідомляє МВС країни. Ще 317 силовиків зазнали поранень. Про жертв серед мітингувальників не повідомляється.

20:17. Речниця Білого дому Джен Псакі відповіли на звинувачення РФ про "причетність" США до протестів у Казахстані. Вона назвала такі заяви божевільними.

19:50. Перший казахський космонавт Токтар Аубакіров закликав країни ОДКБ ввести війська у Казахстан.

скріншот з відео

19:29. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни. Надзвичайний стан він назвав "необхідним заходом". У столиці Нур-Султан та місті Алмати також діє комендантська година.

19:15. Літак уряду РФ, який здійснював політ з Росії в охоплений протестами Казахстан, з невідомих причин вирішив приховати свій маршрут.

Скрин: Azamat Maitanov

Про це на повідомив головний редактор незалежного сайту новин Aq Zhayiq Азамат Майтанов. Серед варіантів, куди він міг летіти, Майтанов називає аеропорт в Актау або в Алмати, чи навіть столиця Нур-Султан.

18:42. Російські пропагандисти заявили, що "бунт у Казахстані" готують з Києва.

Пропагандисти пишуть, що казахстанський опозиціонер Мухтар Аблязов, який від 2010 року живе у Франції, начебто телефонував з мобільного номера українського оператора — +38 099… і +38 050. У виданні пишуть, що Аблязов відкрив штаб своєї організації у столиці України і звідси намагається впливати на протести у Казахстані.

Своєю чергою, Аблязов, закликав демонстрантів "повалити режим Назарбаєва".

18:37. Європейський Союз закликає владу Казахстану поважати фундаментальне право народу на мирний протест.

"Ми розраховуємо на те, що Казахстан виконуватиме свої зобов’язання, включаючи свободу преси та доступ до інформації онлайн та офлайн", - наголосили в ЄС.

18:34. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у телефонній розмові обговорив з президентом РФ Володимиром Путіним та президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим протести у Казахстані.

Пресслужба президента Казахстану

18:24. У місті Талдикорган, на тлі масових протестів мітингувальники знесли пам'ятник Нурсултанові Назарбаєву.

KazTAG

Про культ Назарбаєва, який сформувався у Казахстані, читайте за посиланням.

18:07. У ЗМІ з'явився перелік міст, де спалахують сутички. Найгірша ситуація спостерігається в найбільшому місті Казахстану - Алмати. Загалом у списку 16 міст.

Міста Казахстану, охоплені мітингами / "Настоящее время"

Новина доповнюється