Суто російська дезінформація: в ООН відповіли на звинувачення РФ щодо "брудної бомби" в Україні

Росія передала Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй свої звинувачення в тому, що Україна готувалася використати "брудну бомбу" - вибуховий пристрій з радіоактивним матеріалом, висловивши свою стурбованість під час закритого засідання 15-членного органу. Заступник посла Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі заявив, що в ООН "не побачили і не почули жодних нових доказів", які б підтверджували "явно брехливі звинувачення Росії".

Про це повідомляє Reuters.

"Це чиста російська дезінформація, яку ми бачили багато разів раніше, і це має припинитися", - сказав Каріукі.

На питання журналістів про те, які докази на підтвердження свого звернення має Росія, представник посла Росії в ООН Дмитро Полянський повідомив, що це розвідувальна інформація, яка була надана західним колегам із "необхідним рівнем допуску".

"Ми цілком задоволені, тим що підвищили рівень обізнаності. Я не проти того, щоб люди казали, що Росія кричить: "Вовк!", якщо цього не станеться, тому що це жахлива, жахлива катастрофа, яка потенційно загрожує всій Землі", - сказав Полянський.

Водночас на питання про те, які докази на підтвердження свого звернення має Росія, Полянський повідомив, що це розвідувальна інформація, яка була надана західним колегам із "необхідним рівнем допуску".

Нагадаємо, так звана "брудна бомба" - це зброя складається із суміші вибухівки (динаміт), а також радіоактивних речовин. Інша назва такої бомби – радіологічний розсіювальний пристрій (РРП).

Читайте також: