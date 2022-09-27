Суттєвий удар: Bloomberg оцінило вплив мобілізації в Росії на її економіку

Найслабші місця російської економіки зазнають відчутного удару внаслідок оголошення мобілізації в Росії та призиву до війська 300 тис. осіб для війни проти України.

Зараз багато компаній Росії намагаються запобігти призову своїх працівників.

Про це пише видання Bloomberg.

Так, за даними авторів статті, якщо до російської армії справді будуть призвані заявлені 300 тис. осіб, це змусить приблизно одного зі ста активних працівників країни звільнятися з роботи, щоб іти на фронт. Разом з відтоком росіян, що тікають з країни для уникнення мобілізації, це створить дефіцит робочої сили.

За оцінками економістів з РФ, мобілізація сильно вдарить і по споживчих настроях у країни. Через це суттєво впаде внутрішній попит. Так, передбачається, що наслідки мобілізації додадуть ще 0,5% до скорочення ВВП в Росії цього року.

У матеріалі також зазначається, що багато російських компаній намагаються запобігти призову своїх працівників. Зазначається, що з призовом працівників зіткнулися навіть високотехнологічні підприємства, яким пообіцяли не забирати персонал до війська. Тож деякі компанії зафрахтували приватні літаки для евакуації працівників до інших країн.

Згідно з прогнозами, найбільшого удару мобілізація може завдати по галузях сільського господарства та будівництва. Адже більшість призовників є вихідцями з сільської місцевості, задіяними здебільшого в цих галузях.

У довгостроковій перспективі мобілізація та зростання втрат РФ у війні зменшить і без того невелику когорту росіян найпрацездатнішого віку.

Уряд Росії також планує посилити тиск на гаманець пересічних громадян, аби залучити додаткові кошти для війни проти України. Так, бюджет передбачає суттєвий стрибок збирання податку на прибуток протягом наступних двох років. Окрім того, зростають і регульовані державою комунальні послуги.

Нагадаємо, на передодні видання Bloomberg писало, що Росія почала адаптувати свій бюджет до потреб війни з Україною.