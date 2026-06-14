Сувальський коридор: НАТО розпочинає масштабні навчання з перекиданням військ

Військові навчання НАТО

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Військові Литви, Польщі та Франції проведуть спільні навчання «Галантний вепр 2026» (Gallant Boar 2026) у період з 16 по 26 червня неподалік Сувалського коридору.

Про це повідомляє LRT.

З литовського боку до маневрів залучено підрозділи драгунського батальйону Великого князя Литовського Бутігейдіса з піхотної бригади «Жемайтія».

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Вони тренуватимуться разом із військовими підрозділами Польщі та Франції, відпрацьовуючи спільні дії в межах коаліційних сил.

У суботу, 13 червня, на території Литви очікується інтенсивне пересування військової техніки основними дорогами у зв’язку з перекиданням підрозділів.

За інформацією литовських військових, у ході навчань союзники проводитимуть спільні операції та підвищуватимуть рівень оперативної сумісності.

Окрему увагу буде приділено відпрацюванню навичок швидкого реагування та оборони Сувалського коридору.

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Раніше повідомлялося, що Росія може спробувати захопити Сувальський коридор, проте це обернеться для неї катастрофою та втратою Калінінградської області.

Ми раніше інформували, що РФ може вдатися до збройних провокацій або дипломатичних демаршів поблизу Сувальського коридору.

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