Суверенітет, територіальна цілісність і свобода: Макрон назвав мету підтримки України Європою

Обличчям перемоги Європи є вільна і незалежна Україна, - сказав президент Франції.

Ми стоїмо пліч-о-пліч із Україною на захисті суверенітету, територіальної цілісності та свободи.

"Іншої мети в нас немає, тож. мидосягнемо цієї мети", - додав президент Франції Еммануель Макрон 16 червня під час брифінгу в Києві.

"Ми бачимо, що на українській землі вирішується питання долі європейської безпеки. Європа поруч з вами. До перемоги! Обличчя цієї перемоги - вільна і незалежна Україна", - сказав президент Франції.

Нагадаємо, що країни-учасники Світової організації торгівлі (СОТ), серед яких Євросоюз та США, підписали спільну заяву щодо підтримки України, проти якої Кремль розв’язав неспровоковану війну. Українській державі пообіцяли, зокрема, допомогти з експортом зерна.