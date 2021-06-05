Суверенітет України, ситуація в Білорусі та кібербезпека: у Байдена окреслили теми для зустрічі з Путіним

Зустріч президентів відбудеться 16 червня в Женеві.

Президент США Джо Байден під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним порушить багато тем, серед яких кібербезпека і робота американських диппредставництв в РФ.

Про це заявив старший директор щодо Росії та Центральної Азії Ради національної безпеки США Ерік Грін, пише Інтерфакс.

"Питань буде дійсно багато. Одна з тем, за якими наші позиції частково збігаються, - це стратегічна стабільність", - сказав він.

Грін додав, що йтиметься і про "утримуваних в РФ американських громадян". Також президенти обговорять потрапляння США до російського "списку недружніх країн", через які з'явилися обмеження щодо американських дипломатичних установ в Росії".

Не забудуть лідери країн і про міжнародну політику. Поговорять про Іран, Північну Корею, Сирію, Афганістані, Арктику. Крім того, американська сторона розраховує на саміті нагадати про свою підтримку "суверенітету і територіальної цілісності України". Байден також хоче обговорити тему Білорусі.

Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена відбудеться 16 червня в Женеві. У Білому домі зауважили, що зустріч Байдена з Путіним є найбільш ефективним способом зрозуміти плани і наміри Кремля.

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