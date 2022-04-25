"Суверенна незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж Володимир Путін на сцені", — Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія «зазнає невдачу в Україні», а Україна досягає успіху.

Росія прагнула відібрати в України суверенітет, її незалежність, але це не вдалося, сказав Блінкен під час пресконференції.

Захід відбувся поблизу польсько-українського кордону, передає CNN.

"Вона (Росія — Ред.) прагнула утвердити силу своїх військових, свою економіку. Ми, звичайно, бачимо якраз протилежне. Ми не знаємо, як розгортатиметься решта цієї війни, але ми знаємо, що суверенна незалежна Україна буде існувати набагато довше, ніж Володимир Путін", — заявив Блінкен.

Нагадаємо, Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими чиновниками в Києві в неділю, що стало одним із високопоставлених чиновників США, які відвідали країну з початку російського вторгнення.

Напередодні Блінкен разом із головою Пентагону Ллойдом Остіном прибули до Києва, де зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським та іншими офіційними особами.