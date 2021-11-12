Сувора ізоляція та комендантська година: в Австрії вводять локдаун для невакцинованих

Контролювати дотримання всіх карантинних заходів буде поліція.
Уряд планує найближчим часом запровадити жорсткий локдаун для невакцинованого населення. Формально рішення планують ухвалити у неділю, 14 листопада. Карантинні обмеження почнуть діяти з понеділка, 15 листопада.
Про це повідомив канцлер країни Александер Шалленберг, пише Kronen Zeitung.
"Мені прикро, що доводиться застосовувати такі заходи, але наразі вакцини в країні достатньо для всіх і навіть для введення третьої дози. Дві третини зробили правильно, — сказав канцлер. Він не бачить, що вони повинні бути готові втратити свої права на свободу через солідарність з нещепленими.
Які будуть діяти обмеження:
- Сувора ізоляція.
- На роботу чи в будь-які інші громадські місця можна буде ходити лише за наявності тесту.
- У деяких регіонах буде запроваджена комендантська година.
Шалленберг зазначив, що наразі готується правова база для такого рішення. Контролювати дотримання всіх карантинних заходів буде поліція.
Читайте також: