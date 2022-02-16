Суворе покарання: на Кубі учасників липневих акцій протесту кинули за ґрати на 20 років

Суворе покарання: на Кубі учасників липневих акцій протесту кинули за ґрати на 20 років

Найкоротші покарання, п’ять років обмеження волі, отримали п’ятеро юнаків віком від 16 до 17 років.

На Кубі суди ув'язнили до 20 років позбавлення волі людей, які брали участь у масштабних акціях протесту у липні 2021 року.

Про це інформує The Guardian.

20 обвинувачених у східній провінції Ольгін, були засуджені після судових процесів минулого місяця за звинуваченням у заколоті. Сотні інших людей очікують вироку після судових процесів в інших місцях.

Тисячі людей вийшли на вулиці у містах Куби 11 і 12 липня — це найбільші подібні протести за останні десятиліття. Мітингувальники виступали проти дефіциту, низьких зарплат та відключення електроенергії.

Майлін Родрігес повідомила телефоном журналістам, що її чоловік Йосвані Розелл Гарсія був засуджений до 20 років після того, як прокурори вимагали 30-річного ув’язнення. За словами дружини, 33-річний зварювальник Гарсія заперечив звинувачення в тому, що він кидав каміння під час протестів. Чоловік збирається подавати апеляцію.

За її словами, подібні суворі вироки отримали ще близько 20 затриманих.

Зазначається, що найкоротші покарання, п’ять років обмеження волі, але не тюремне ув’язнення, отримали п’ятеро юнаків віком від 16 до 17 років

Кубинська влада ніколи не називала загальну кількість арештованих під час протестів, хоча правозахинсники повідомляли про 1300 арештів.

Нагадаємо, що у липні 2021 року Кубу сколихнули масові акції протестів. У відповідь влада відключила майже всі соцмережі. Кубинська влада жорстоко придушила мітинги, повідомлялось про тисячі затриманих. Після протестів на острові безвісти зникли понад 500 людей.