Суворі штрафи та навіть тюрма: в Європі посилюють правила для туристів

Влада популярних туристичних регіонів Італії запровадила суворі правила для відпочиваючих

Влада популярних туристичних регіонів Італії запровадила суворі правила для відпочивальників, які можуть призвести до значних штрафів або навіть тюремного ув’язнення.

Про це йдеться на BILD із посиланням на слова міністерки туризму Даніели Сантанке, яка заявила, що країна «любить туристів, але очікує поваги».

Нові правила і штрафи

Італія заборонила туристам будувати пісочні замки / © sardinianbeaches.com

Сардинія

Заборонено будувати пісочні замки, копати ями на пляжі, а також забирати пісок чи мушлі. Штраф за порушення сягає 3000 євро.

Лігурія та Капрі

Влада Лігурії заборонила носити шльопанці на гірських стежках, а на острові Капрі — взуття, що створює надмірний шум на бруківці.

Заборонено сидіти на Іспанських сходах в Римі / © pixabay.com

Рим

Заборонено сидіти на Іспанських сходах, а також тягнути по них валізи. Штраф може становити 400 євро.

Калабрія

У місті Прая-а-Маре дітям до 14 років не можна перебувати на вулиці після 00:30. У разі порушення, батьки повинні будуть сплатити штраф у розмірі 250 євро.

Окремо італійська влада посилила покарання за придбання підробок. Туристи, які купують фальшиві дизайнерські речі, ризикують отримати штраф до 7000 євро або навіть тюремне ув’язнення терміном до шести місяців.

Тож, Італія прагне захистити свою культурну спадщину та природні ресурси, закликаючи туристів до більш відповідальної поведінки.

