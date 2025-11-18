ТСН у соціальних мережах

Священний храм згорів ущент через помилку туриста (фото)

Пожежа спалахнула у комплексі священного храму на горі Фенхуан. На щастя, минулося без жертв.

Автор публікації
Ірина Лаб'як
Китайський храм / Ілюстративне фото

Китайський храм / Ілюстративне фото / © pexels.com

У Китаї 12 листопада повністю згорів триповерховий павільйон Веньчан у комплексі священного храму. Пожежа виникла через неналежне використання пахощів та свічок одним із туристів.

Про це повідомляє Metro.

Пожежа спалахнула в павільйоні Веньчан на горі Фенхуан у місті Чжанцзяган, провінція Цзянсу, Китай. На поширених фото видно, що триповерхова будівля повністю палає, над нею піднімається щільний стовп диму, а частини даху обвалюються.

За даними місцевої влади, постраждалих немає, і полум’я не поширилося на прилеглі лісові ділянки.

Слідчі повідомили, що, за попередніми результатами, пожежа виникла через неправильне використання пахощів і свічок одним із відвідувачів.

Пожежа в китайському храмі / © NewsX

Пожежа в китайському храмі / © NewsX

Чиновники також наголосили, що павільйон, зведений у жовтні 2009 року, не містив жодних культурних цінностей. За їхніми словами, всі будівлі храмового комплексу є сучасними конструкціями без історичних архітектурних елементів. У документах зазначається, що павільйон замовили 2008 року, побудували з залізобетону та ввели в експлуатацію 2009-го.

Після завершення будівництва об’єкт перейшов під управління сусіднього храму Юнцін. Попри те, що історія храму Юнцін налічує кілька століть, нинішні його споруди були зведені заново у 1990-х роках.

Пожежа в китайському храмі / © NewsX

Пожежа в китайському храмі / © NewsX

Місцева влада заявила, що подальші кроки визначать за результатами розслідування, а заходи безпеки в комплексі посилять, щоб запобігти майбутнім пожежам.

До слова, раніше в листопаді у Китаї частково обвалився міст після зсуву ґрунту та виявлення тріщин. Жертв вдалося уникнути. Влада закрила міст, розташований у сейсмічно активній гірській зоні, напередодні інциденту і організувала об’їзд.

